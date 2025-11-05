Le stade Vélodrome s’apprête à vivre une nouvelle soirée européenne ce mercredi 5 novembre à 21h, à l’occasion de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame pour un match décisif dans la course à la qualification.

Une rencontre à suivre en direct sur CANAL+ et en streaming via myCANAL.

VOIR LE MATCH EN DIRECT

OM – Atalanta Bergame : coup d’envoi, date, heure, diffusion TV et streaming

Compétition : Ligue des Champions – Phase de ligue

Ligue des Champions – Phase de ligue Lieu : Stade Vélodrome (Marseille)

Stade Vélodrome (Marseille) Date : Mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 Heure : 21h00

21h00 Chaîne TV : CANAL+

CANAL+ Streaming : myCANAL

L’OM en quête de revanche européenne

Après trois journées, l’Olympique de Marseille compte trois points, avec un bilan mitigé :

une défaite inaugurale face au Real Madrid (2-1), une victoire éclatante contre l’Ajax Amsterdam (4-0), puis une défaite frustrante sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1).

Les hommes de Roberto De Zerbi savent qu’un succès à domicile face à l’Atalanta est impératif pour rester dans la course au top 24 et espérer atteindre les barrages.

Cette affiche a d’ailleurs une saveur particulière : les deux clubs s’étaient affrontés en mai 2024 en demi-finales de l’Europa League, avec une victoire italienne 4-1 sur l’ensemble des deux matchs.

L’OM aura donc une revanche à prendre devant son public du Vélodrome, où l’ambiance s’annonce électrique.

L’Atalanta solide et dangereuse

L’Atalanta Bergame aborde cette rencontre avec quatre points en trois matchs.

Les Italiens restent sur un match nul 0-0 face au Slavia Prague, après une victoire et une défaite lors des deux premières journées.

Solide défensivement et dangereuse en transition, l’équipe de l’Atalanta s’appuie sur sa cohésion et son pressing agressif pour bousculer ses adversaires.

Avec des joueurs comme Charles De Ketelaere et Gianluca Scamacca en grande forme, l’Atalanta tentera de réaliser un coup au Vélodrome et de consolider sa place dans le haut du tableau de la phase de ligue.

Les compositions des deux équipes

La compo de l’OM : Rulli – Pavard, Egan-Riley, Aguerd – Murillo, O’Riley, Højbjerg (c), Garcia – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

La compo de l’Atalanta : Carnesecchi – Kossounou, Ahanor, Djimsiti – Bellanova, De Roon (c), Ederson, Zappacosta – Lookman, De Ketelaere – Krstovic.

Comment regarder OM – Atalanta Bergame en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ à partir de 21h00, avec un dispositif complet autour de la rencontre : avant-match, plateau d’analyses et réactions d’après-match.

Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming via myCANAL, disponible sur TV connectée, ordinateur, tablette et smartphone.

L’offre CANAL+ pour suivre la Ligue des Champions

CANAL+ propose une offre à partir de 19,99 €/mois pendant 6 mois, puis 24,99 €/mois, avec engagement de 24 mois et 50 € offerts à la souscription.

L’abonnement inclut :

L’intégralité de la Ligue des Champions , de la Ligue Europa

, de la Les grands championnats européens , le Top 14 , la Formule 1® et la MotoGP™

, le , la et la L’accès à la plateforme myCANAL, pour regarder tous les programmes en direct ou en replay

VOIR LE MATCH EN DIRECT

Retrouvez notre bon plan ici : Bon plan CANAL+ à moins de 15€/mois pendant 1 an

Récapitulatif : OM – Atalanta Bergame

Événement Ligue des Champions – Phase de ligue Date Mercredi 5 novembre 2025 Heure 21h00 Lieu Stade Vélodrome (Marseille) Diffusion TV CANAL+ Streaming myCANAL

Le choc entre Marseille et l’Atalanta s’annonce intense et indécis.

Entre une équipe phocéenne revancharde et une formation italienne redoutable en déplacement, cette rencontre pourrait peser lourd dans la suite de la compétition.

Rendez-vous mercredi à 21h, en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL, pour suivre cette nouvelle soirée européenne au Vélodrome.