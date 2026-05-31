Au lendemain de son deuxième titre consécutif en Ligue des champions, le PSG a dévoilé une collection collector « Back 2 Back ».

Le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à capitaliser sur son deuxième sacre consécutif en Ligue des champions. Quelques heures après sa victoire face à Arsenal en finale à Budapest, le club parisien a lancé avec Nike une collection collector baptisée « Back 2 Back ».

Pièce maîtresse de cette gamme : un maillot domicile orné de deux étoiles au-dessus du blason parisien, vendu sur la boutique en ligne du club au prix de 129,99 euros. Au dos, un flocage spécifique affiche la mention « Back 2 Back 26 Champions d’Europe », accompagnée du blason de la ville de Paris. Le club présente cette édition limitée comme un hommage à ce doublé historique sur la scène continentale.

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Déjà des ruptures de stock

T-shirt, casquette, écharpe… La collection comprend également plusieurs produits dérivés aux couleurs de ce nouveau titre européen. L’engouement semble déjà au rendez-vous puisque certains articles étaient en rupture de stock quelques heures seulement après leur mise en vente.

Le nouveau maillot a même connu une première apparition remarquée samedi soir. En plein concert au Stade de France, Aya Nakamura l’a brandi devant son public pour célébrer le nouveau triomphe européen du club de la capitale.

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