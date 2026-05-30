La finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal FC concentre l’attention des supporters et des parieurs. À quelques heures du coup d’envoi, les bookmakers placent légèrement le PSG en position de favori pour décrocher le trophée européen face aux Gunners.

PARIEZ SUR LE MATCH PSG-ARSENAL

Les cotes PSG – Arsenal sur Winamax

Les opérateurs de paris sportifs proposent des cotes relativement équilibrées pour cette finale. Une victoire du PSG dans le temps réglementaire est affichée à 2,25, tandis que le match nul est coté à 3,30. Une victoire d’Arsenal est quant à elle proposée à 3,10.

Du côté des buteurs, Khvicha Kvaratskhelia figure parmi les joueurs les plus attendus. L’attaquant parisien est coté à 3,25 pour inscrire un but durant la rencontre.

Notre pronostic : avantage PSG

Le PSG tenant du titre, aborde cette finale avec confiance. Face à un Arsenal solide collectivement, les Parisiens semblent disposer d’un léger avantage grâce à leur profondeur d’effectif et à leur capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous.

Notre tendance se dirige vers une victoire du PSG, dans une rencontre qui pourrait néanmoins se révéler très disputée.

Pronostic Sport Buzz Business : victoire du PSG et but de Khvicha Kvaratskhelia.

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Bonus Winamax spécial finale de Ligue des Champions

Pour cette affiche entre le PSG et Arsenal, Winamax met également en avant une offre promotionnelle spécifique. La cote du pari « PSG marque au moins 1 but » est exceptionnellement boostée à 12.

Une opération spéciale qui accompagne l’engouement autour de cette finale européenne et qui devrait attirer l’attention des amateurs de paris sportifs.

Le jeu comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Jouez de manière responsable.