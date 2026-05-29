L’OM mise sur l’épuré pour son premier maillot avec son nouveau logo

L’Olympique de Marseille et Puma ont présenté jeudi le maillot domicile 2026-2027. Une tenue très épurée, dominée par le blanc, qui met en avant le nouveau logo du club.

L’Olympique de Marseille a levé le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Conçue par Puma en collaboration avec les équipes créatives du club, cette nouvelle tunique fait le choix de la sobriété avec un design largement dominé par le blanc.

L’objectif affiché est clair : mettre en valeur le nouveau logo de l’OM, présenté en avril dernier. Exit les motifs graphiques ou les inspirations complexes aperçues lors de certaines collections précédentes. Le club et son équipementier ont opté pour une approche minimaliste, avec un maillot blanc uni, agrémenté de quelques touches bleu foncé et de détails dorés sur le col et les extrémités des manches.

Depuis 127 ans, notre tenue domicile est un maillot blanc frappé en bleu des lettres OM entrelacées.

Un blanc qui traverse les générations.

Les victoires, les peines, les soirs de volcan 🌋 À Marseille, une maison veille dessus depuis toujours, ou presque.

On y prend soin des… pic.twitter.com/eH9u9sgJbX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 28, 2026

Le sponsor principal CMA CGM apparaît en bleu sur la poitrine. Selon les concepteurs du maillot, une version entièrement blanche avait même été envisagée avant d’être abandonnée afin de préserver la visibilité des partenaires.

Maillot dévoilé à « L’Équipementerie »

Pour accompagner ce lancement, Puma a installé un lieu éphémère baptisé « L’Équipementerie » dans le quartier Vauban à Marseille. Les supporters peuvent y découvrir la nouvelle tenue avant sa commercialisation officielle prévue le 3 juin dans les boutiques du club et sur sa plateforme en ligne.

Avec ce maillot, Puma espère poursuivre la dynamique commerciale observée ces dernières années. L’OM figure aujourd’hui parmi les clubs les plus performants du portefeuille football de l’équipementier, aux côtés de Manchester City, de l’AC Milan et du Borussia Dortmund.

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