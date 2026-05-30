Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l’histoire ce samedi 30 mai 2026. Les hommes de Luis Enrique affrontent Arsenal en finale de la Ligue des Champions, avec l’ambition de décrocher un nouveau sacre européen face à l’un des clubs les plus en forme du continent.

Cette affiche prestigieuse entre le champion de France et les Gunners promet une soirée exceptionnelle pour tous les passionnés de football.

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PSG – Arsenal : coup d’envoi, date et diffusion TV, streaming

Compétition : Finale de la Ligue des Champions

Date : Samedi 30 mai 2026

Heure : 18h00

Diffusion TV : CANAL+, M6

Streaming : myCANAL

Le PSG vise un nouveau sacre européen

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois démontré sa puissance sur la scène européenne cette saison. Après avoir éliminé plusieurs cadors du football continental, le club parisien retrouve la finale avec l’objectif de soulever le trophée le plus prestigieux du football européen.

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG s’appuie sur un collectif solide, une expérience des grands rendez-vous et une profondeur d’effectif qui en font l’un des favoris de cette finale.

Les Parisiens auront également à cœur de confirmer leur statut parmi les meilleures équipes d’Europe en décrochant une nouvelle Ligue des Champions.

Arsenal rêve d’un premier titre européen

Face au PSG, Arsenal entend écrire l’une des plus belles pages de son histoire. Les Gunners ont réalisé une campagne européenne remarquable, portée par un effectif jeune, talentueux et ambitieux.

Le club londonien espère remporter la première Ligue des Champions de son histoire et confirmer son retour au plus haut niveau européen après plusieurs saisons de reconstruction.

Cette finale représente une opportunité unique pour les hommes de Mikel Arteta de marquer durablement l’histoire du club.

Un choc au sommet du football européen

Cette finale mettra aux prises deux équipes offensives et spectaculaires. Le PSG et Arsenal ont affiché l’une des meilleures attaques de la compétition et ont su répondre présent dans les grands rendez-vous.

Entre la maîtrise collective parisienne et l’intensité du jeu londonien, cette finale s’annonce indécise et pourrait se jouer sur quelques détails.

Comment regarder PSG – Arsenal en streaming ?

La finale de la Ligue des Champions sera diffusée en direct sur CANAL+.

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Récapitulatif : PSG – Arsenal

Événement Finale de la Ligue des Champions Date Samedi 30 mai 2026 Heure 18h00 Diffusion TV CANAL+, M6 Streaming myCANAL, M6+

Le PSG et Arsenal se retrouvent pour une finale de Ligue des Champions qui s’annonce passionnante. Entre deux clubs aux ambitions immenses et aux effectifs de très haut niveau, le spectacle devrait être au rendez-vous.

Rendez-vous samedi 30 mai à 18h00, en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL, pour suivre l’un des événements footballistiques les plus attendus de l’année.