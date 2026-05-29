Pour sa 70e édition, le Ballon d’Or quittera la France et se déroulera à Londres le 26 octobre 2026. Une première dans l’histoire de la prestigieuse récompense.

Le Ballon d’Or va écrire une nouvelle page de son histoire. Pour sa 70e édition, la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial quittera la France pour s’installer à Londres le 26 octobre 2026.

Créé en 1956 par France Football et désormais coorganisé avec l’UEFA, le Ballon d’Or choisit la capitale britannique pour célébrer cet anniversaire symbolique. Ce choix n’est pas anodin. Il rend hommage à Stanley Matthews, légende du football anglais et premier lauréat de l’histoire du trophée il y a tout juste 70 ans.

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Cette délocalisation constitue une première pour l’événement, qui poursuit ainsi son développement international. En s’installant à Londres, le Ballon d’Or entend renforcer encore davantage son statut de marque mondiale dans l’univers du sport et du divertissement.

Quid pour succéder à Dembélé ?

L’édition 2026 s’annonce particulièrement attendue dans une année marquée par la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La course à la succession d’Ousmane Dembélé et d’Aitana Bonmatí, sacrés en 2025, devrait notamment être influencée par les performances des joueurs et joueuses lors du Mondial.

Les regards se tourneront donc vers Londres le 26 octobre prochain pour connaître les nouveaux lauréats du Ballon d’Or et célébrer les 70 ans d’une récompense devenue l’une des plus convoitées du sport mondial.

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