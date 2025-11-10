Réseaux Sociaux

George Weah, capitaine honoraire du Players’ Voice Panel, veut éradiquer le racisme du football

ParMathieu Portogallo
10 novembre 2025
La FIFA a publié un communiqué soulignant l’engagement ferme de George Weah, l’ex-président du Liberia, contre le racisme dans le monde du ballon rond. Nommé capitaine d’honneur du Panel des Voix des Joueurs (PVP) – un groupe de 16 figures emblématiques du football masculin et féminin – l’ancien ballon d’or a présidé une session de deux jours au Maroc.

Ce panel – créé dans le cadre des cinq piliers du « Global Stand Against Racism » (définir le racisme, éduquer, sanctionner, donner une voix aux joueurs et mesurer les progrès) – a été adopté unanimement par les 211 associations membres de la FIFA lors du 74e Congrès à Bangkok en mai 2024. Il vise à surveiller les stratégies antiracisme, à contribuer à l’éducation des jeunes et à proposer des réformes.

Représentant les six confédérations et 14 associations, les membres du PVP ont échangé à Rabat avec des représentants des confédérations, examiné les progrès des cinq piliers et validé le plan opérationnel pour 2026-2027.

« Le racisme est une maladie. Nous ne pouvons plus tolérer le racisme dans les espaces publics, surtout sur le terrain où tout le monde est censé travailler ensemble », a déclaré Weah, évoquant ses expériences personnelles de discrimination durant sa carrière à l’AS Monaco, au PSG et à l’AC Milan. Il a ensuite insisté sur l’unité : « Oublions les insultes, embrassons-nous et faisons des amis. C’est ce que le monde représente. La guerre n’est pas bonne, le racisme est une maladie. » Avant de saluer Gianni Infantino, le boss de la FIFA, pour son leadership inclusif : « La diversité fait de la FIFA ce qu’elle est. Nous naviguons en famille vers la prospérité, la solidarité et la paix. »

Bon à savoir

  • Le panel a mis l’accent sur l’éducation des jeunes, avec des sessions menées lors de la Coupe du Monde U-17 Féminine 2025 au Maroc (finale remportée par la Corée du Nord face aux Pays-Bas : leur quatrième titre dans cette compétition, un record absolu, après leurs victoires en 2016, 2019 et 2024.) et de la Coupe U-17 Masculine au Qatar.
  • D’autres membres ont sensibilisé les équipes lors de la Coupe U-20 au Chili en octobre 2025.

