La Fédération Française de Rugby dévoile Mon Club House, une application mobile innovante pour connecter les clubs, les licenciés et les fans autour du rugby amateur.

La Fédération Française de Rugby franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de digitalisation. Elle vient de lancer Mon Club House (MCH), une application mobile pensée pour connecter l’ensemble des acteurs du rugby amateur. Disponible sur Android et iOS, ce nouvel outil succède à « FFR Compétitions » et marque le début d’un vaste programme de modernisation numérique de la FFR.

Pensée comme une plateforme unique d’information et de valorisation du rugby amateur, Mon Club House centralise les données des compétitions fédérales, des catégories jeunes jusqu’à la Nationale 1, en passant par l’Axa Élite 1 féminine. Résultats, calendriers, classements, fiches d’équipes et profils de joueurs sont désormais accessibles en quelques clics, dans une interface repensée pour la fluidité et la simplicité.

Fédérer autour du rugby de proximité

Au-delà du suivi sportif, l’application ambitionne de fédérer la communauté du rugby de proximité. Chaque utilisateur peut suivre ses clubs favoris, consulter l’actualité locale et plonger dans la vie des structures qui font battre le cœur du rugby français. Les clubs, eux, disposent d’un nouvel espace pour animer leurs supporters et mettre en avant leurs initiatives.

, ’ ̧ ! Suivez toutes les actualités de votre club, vos compétitions et résultats sur une seule application. Téléchargez dès maintenant Mon Club House et vivez le rugby de plus près ➡️… pic.twitter.com/7mAEVe9zxq — France Rugby (@FranceRugby) November 12, 2025

Côté innovation, la FFR introduit plusieurs fonctionnalités inédites : un multiplex interactif pour suivre plusieurs matchs en direct, la synchronisation automatique des calendriers de compétition avec son agenda personnel, ou encore des statistiques détaillées sur les performances individuelles et collectives. L’application intègre également les contenus éditoriaux du site FFR, renforçant le lien entre la fédération et les amateurs.

Ce lancement illustre la volonté du président Florian Grill de moderniser l’institution :

« Dès son week-end de lancement, Mon Club House a généré plus de 4 millions de vues. Une fédération moderne, c’est une fédération qui pense à ses usagers et simplifie leur quotidien. »

Simplifier (aussi) la vie des clubs

Mon Club House s’inscrit dans un écosystème numérique plus large : la FFR prépare déjà de nouveaux outils, comme la solution « Ruck » ou la feuille de match dématérialisée, attendus pour la saison 2025-2026. Objectif : simplifier la vie des clubs, bénévoles et dirigeants tout en renforçant la visibilité du rugby amateur.

Avec ce lancement, la FFR pose une pierre essentielle à sa transformation numérique et offre à ses 2.000 clubs un outil à la hauteur de leur engagement. Une véritable vitrine du rugby français de terrain.

