Under Armour réalise un joli coup en recrutant dans ses rangs Ibrahima Konaté. Une alliance stratégique pour renforcer sa présence en Europe et incarner une nouvelle génération d’athlètes au mental de conquérant.

Under Armour continue son offensive sur le marché du football mondial en annonçant l’arrivée d’Ibrahima Konaté parmi ses ambassadeurs. Le défenseur de Liverpool, récemment sacré champion de Premier League et vice-capitaine des Bleus, rejoint le cercle fermé des athlètes soutenus par la marque américaine.

Une signature stratégique, à forte résonance, pour une marque qui entend bien renforcer sa présence en Europe. Réputé pour sa puissance, sa sérénité sous pression et son leadership, Konaté incarne parfaitement les valeurs prônées par Under Armour : performance, exigence et mentalité de conquérant. « Je suis fier de représenter une marque comme Under Armour, qui partage mon état d’esprit et ma vision du sport », a affirmé le joueur.

Deux marchés clés

Son profil, alliant charisme sur le terrain et personnalité affirmée en dehors, fait de lui un atout de poids pour Under Armour sur deux marchés clés : la France et le Royaume-Uni. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large pour la marque, qui cherche à affirmer son positionnement dans l’univers du sportswear et du football, notamment en zone EMEA.

Kevin Ross, directeur général d’Under Armour EMEA, souligne l’importance de ce recrutement. « Ibrahima est le partenaire idéal pour renforcer notre présence dans le football. Son style, son leadership et son influence sont parfaitement alignés avec notre ambition », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

« Be The Problem »

Aussi, Konaté sera la figure centrale de la nouvelle campagne « Be The Problem », qui sera déployée à partir du 15 août au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Cette campagne audacieuse entend réhabiliter le mot « problème », souvent perçu négativement, en le transformant en symbole de puissance, de disruption et de détermination. Elle vise à inspirer une nouvelle génération d’athlètes qui bousculent les codes, à l’image du défenseur français.

En conclusion, avec ce partenariat, Under Armour envoie un message clair : la marque est bien décidée à peser davantage dans l’univers du football et à s’imposer comme une référence auprès des nouvelles générations.

