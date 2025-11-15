Pour la première fois, un sponsor majeur du football français s’engage de façon strictement paritaire. La FFF et Orange prolongent leur partenariat jusqu’en 2030, avec un soutien égal au foot masculin et féminin.

La Fédération française de football a vécu une soirée symbolique jeudi, au Parc des Princes. Juste avant la large victoire des Bleus contre l’Ukraine (4-0) synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du monde, la FFF a officialisé la prolongation de son partenariat avec Orange. Un accord renouvelé jusqu’en 2030, et surtout pensé pour mettre sur un pied d’égalité le football masculin et féminin, une première pour l’institution.

« Plus juste et plus égalitaire »

Ce nouvel engagement prévoit une répartition strictement paritaire du sponsoring, aussi bien auprès des sélections nationales que dans l’accompagnement du football amateur. Un signal fort pour Philippe Diallo, président de la Fédération : « Le développement du football féminin est une grande priorité. Nous avons 2,4 millions de licenciés, dont 250 000 femmes. Notre ambition est de doubler ce nombre », a-t-il rappelé, soulignant la nécessité d’investir pour offrir infrastructures, formation et encadrement à toutes les jeunes joueuses.

➡️ Partenaire engagé auprès de la FFF et des Equipes de France depuis 2018, Orange a renouvelé son contrat de partenariat pour les quatre prochaines saisons, jusqu’en 2030. @Orange_France @TeamOrangeFoot https://t.co/NbRnMdUQZ4 — FFF (@FFF) November 14, 2025

Orange, partenaire historique du football français, revendique une démarche tournée vers l’égalité. Jérôme Henique, directeur exécutif d’Orange France, a salué une « avancée majeure » pour un sport « plus juste et plus égalitaire », tout en rappelant la volonté de l’entreprise d’associer football, inclusion et innovation.

La signature s’est déroulée en présence de Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF et patron de la Ligue féminine professionnelle, du champion du monde Samuel Umtiti et d’Elisa De Almeida, défenseure des Bleues. La joueuse du PSG a salué un moment fort :

« C’est un geste de parité qui me touche énormément. Quand j’ai commencé, le foot féminin n’était pas du tout à ce niveau-là. Ce choix d’Orange montre le chemin parcouru, mais il faut continuer à avancer. »

