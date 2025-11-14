La marque américaine de ketchup transforme ses tomates en athlètes miniatures pour célébrer les Jeux nationaux chinois. Une idée maligne et visuelle qui s’invite à l’événement sans en être sponsor.

Heinz s’invite aux Jeux nationaux chinois avec une campagne maline et poétique : transformer ses tomates en athlètes miniatures, façonnés à partir de leurs tiges vertes. Une façon décalée d’honorer l’événement… sans en être sponsor officiel.

Pour célébrer l’édition qui se tient 9 au 21 novembre dans la Grande Baie, la marque a collaboré avec Heaven & Hell Shanghai. Ensemble, ils ont imaginé une série de visuels où les pédoncules de tomates deviennent sprinteurs, archers, plongeurs ou gymnastes, comme autant de clins d’œil aux 34 disciplines représentées. Chaque geste est sculpté avec minutie, donnant vie à de minuscules sportifs prêts à décrocher la médaille.

Le slogan « Every Tomato That Strives to Win is in Heinz » donne tout son sens à cette idée simple et efficace. En détournant l’ingrédient central de son univers, Heinz rappelle que la qualité et l’effort sont au cœur de son ADN. Et aussi qu’une tomate qui se dépasse mérite sa place dans la marque.

Campagne diffusée dans les transports en commun

Diffusée dans les gares, le métro ou encore sur Xiaohongshu, la campagne a vite séduit par son humour et sa finesse visuelle. Elle montre qu’une marque peut s’ancrer dans un événement national sans en revendiquer les codes officiels : il suffit d’une idée forte, d’une touche de culture populaire et d’un clin d’œil au public.

Derrière ces petites silhouettes végétales se révèle une évidence : qu’on parle de sport ou de gastronomie, excellence et passion reposent sur la même énergie : celle de vouloir faire mieux, à son échelle, tomate ou athlète.

