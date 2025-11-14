Pour célébrer les 40 ans du mouvement ultra, l’OGC Nice et Kappa dévoilent « Populaire Sud », le premier maillot créé main dans la main avec des supporters.

Pour la première fois en France, un club et ses ultras ont conçu ensemble un maillot officiel. À l’occasion des 40 ans du mouvement ultra niçois, l’OGC Nice et Kappa dévoilent « Populaire Sud », une tunique unique qui rend hommage à quatre décennies de ferveur et de passion. Les joueurs la porteront lors du choc face à l’Olympique de Marseille, le 21 novembre.

Ce maillot noir, sobre et puissant, célèbre ceux qui ont fait vibrer la tribune Sud depuis 1985, au Ray comme à l’Allianz Riviera. Les touches rouges sur le col et les manches rappellent l’esthétique des tribunes, tandis que l’écusson historique du Gym est accompagné des dates « 1985-2025 ». À l’arrière du col, l’emblème des Ultras Niçois et la devise « Honneur et Fidélité » signent cette édition comme un hommage direct à la Populaire Sud. À l’intérieur, la mention des 40 ans parachève le caractère collector de la pièce.

Mais ce qui rend « Populaire Sud » réellement historique, c’est son processus de création : une collaboration totale entre le club, Kappa et les représentants du groupe ultra, une première dans le football professionnel français. « C’est une belle reconnaissance pour tous ceux qui font vivre cette tribune depuis des années », se félicite Tchoa, président de la Populaire Sud.

Inscrire ce maillot dans la mémoire collective

Pour Cynthia Marcou, directrice des partenariats du Gym, cette édition spéciale incarne « la dimension populaire qui fait partie intégrante de l’histoire du club ».

La campagne de lancement met d’ailleurs en scène joueurs et supporters ensemble, dans les lieux symboliques de la ville : le Ray, l’Allianz Riviera, mais aussi des endroits emblématiques de Nice. Une manière d’inscrire ce maillot dans une mémoire collective qui dépasse le football.

Équipé de la technologie KOMBAT™ PRO, le maillot associe performance et émotion : matière respirante, textile extensible, confort pensé autant pour le terrain que pour les tribunes. Une manière d’unir les deux mondes qu’il célèbre.

Cette tunique sera disponible en avant-première pour les encartés de la tribune, le 16 novembre, avant une mise en vente générale dès le 17 novembre. Son prix ? 85 euros.

À lire aussi : L’OGC Nice rend hommage à sa ville avec son nouveau maillot « Nice la Belle »