Le All-Star Game 2026 va totalement changer de visage : la NBA adopte un tournoi à trois équipes, dont une sélection mondiale, pour relancer un événement jugé trop peu compétitif ces dernières années.

La NBA vient de dévoiler le format totalement revisité de son All-Star Game 2026, organisé le 15 février prochain à l’Intuit Dome de Los Angeles. Face à un événement en perte de vitesse, la ligue tente une révolution avec un tournoi à trois équipes, dont une sélection mondiale inédite.

Après plusieurs années à chercher la bonne formule, la NBA a décidé de casser les codes. Fini les conférences Est-Ouest, fini le « draft » entre capitaines : place à un mini-tournoi regroupant deux équipes américaines et une équipe mondiale, composées des meilleurs talents internationaux. L’idée : redonner de l’intensité à un match devenu trop amical, trop mou, trop critiqué.

Le tournoi comportera quatre rencontres de 12 minutes, chaque équipe affrontant les deux autres. La finale opposera les deux formations les mieux classées, au bilan ou à la différence de points. Avec ce format court, resserré et compétitif, la NBA espère recréer une vraie dynamique de duel, proche de l’énergie olympique ou des tournois estivaux.

The 2026 NBA All-Star Game will debut a new U.S. vs. World format, airing Sunday, Feb. 15 at 5 p.m. ET on NBC/Peacock. Two U.S. teams and one international team will compete in a round-robin tournament with four 12-minute games. Full release: https://t.co/ULQZEn5N78 pic.twitter.com/fWlozXSrwf — NBA Communications (@NBAPR) November 12, 2025

Une sélection sans poste, une grande première

La sélection des All-Stars évolue elle aussi. La ligue maintient un total d’au moins 24 joueurs – douze par conférence – mais une règle majeure disparaît : les postes. Fini les contraintes « guard », « forward », « center ». Désormais, seuls les mérites individuels compteront.

Un changement qui ravit Carmelo Anthony :

« Les joueurs sont habitués au basket sans poste. Voir les meilleurs, quel que soit leur rôle, c’est parfait pour le All-Star Game. »

À l’inverse, Vince Carter souligne que ce système pourrait compliquer les choses pour les intérieurs, alors que la NBA regorge aujourd’hui d’arrières et de meneurs ultra-dominants.

Le vote reste inchangé dans sa répartition : 50 % pour les fans, 25 % pour les joueurs, 25 % pour un panel de journalistes. Les coaches sélectionneront ensuite les remplaçants. Si l’équilibre minimal de 16 Américains et 8 internationaux n’est pas atteint, Adam Silver pourra ajouter des joueurs pour compléter les listes.

Une équipe mondiale qui pourrait voler la vedette

Jamais la NBA n’a compté autant de superstars internationales. Le MVP Shai Gilgeous-Alexander (Canada), Victor Wembanyama (France), Nikola Jokic (Serbie), Giannis Antetokounmpo (Grèce), Luka Doncic (Slovénie)… Sur le papier, la Team World pourrait bien devenir l’attraction principale du tournoi.

Avec ce All-Star Game totalement repensé, la NBA veut retrouver un spectacle compétitif, lisible et moderne. Un pari audacieux, à la hauteur d’une ligue qui ne cesse de chercher des façons de réinventer son show annuel. Reste à voir si les joueurs joueront le jeu cette fois.

