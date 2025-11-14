Alltricks, leader français du matériel vélo, running et outdoor, s’associe à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) en tant que partenaire technique. Ce rapprochement, évident par la proximité géographique et les valeurs partagées, vise un partenariat « gagnant-gagnant ».

L’objectif principal est de renforcer le lien entre la FFC et la communauté des pratiquants, en faisant découvrir les activités fédérales, notamment dans le domaine du sport-loisir. Ce rapprochement s’intègre dans une stratégie de marketing de compétences visant à soutenir le développement du cyclisme sous toutes ses formes, du loisir à la compétition de haut niveau. Ce partenariat de longue durée ambitionne d’offrir à chaque cycliste, quel que soit son niveau ou sa discipline, les meilleures conditions pour progresser, performer et s’épanouir.

Au-delà d’un soutien technique, il traduit une volonté partagée d’accompagner les passionnés au quotidien, de favoriser la découverte, la transmission des savoirs et le partage autour du vélo. Les clubs affiliés à la FFC et leurs adhérents bénéficieront d’un accès privilégié à des conseils d’experts, des services personnalisés et une sélection de produits adaptés à leurs besoins spécifiques. Des offres exclusives seront proposées tout au long de l’année pour encourager la pratique régulière et renforcer la convivialité au sein de la communauté cycliste.

Pour créer du lien et faire vivre la passion, des événements dédiés seront organisés dans les neuf magasins Alltricks répartis en France. Les « Mecanic Class » permettront aux licenciés FFC de perfectionner leurs connaissances techniques et de découvrir les dernières innovations. Les « Social Rides » offriront quant à eux des moments d’échanges et d’expériences collectives autour du vélo.

