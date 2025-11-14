Réseaux Sociaux

Coupe de France : des chaînes locales de BFMTV vont diffuser des matchs pour la première fois

ParThibaut Dalegre
14 novembre 2025
Crédits photo : @CoupedeFrance

Pour la première fois, BFMTV diffusera des matchs de Coupe de France ce week-end, aux côtés de France Télévisions et beIN Sports, lors du 7e tour de la compétition.

Le 7e tour de la Coupe de France Crédit Agricole, qui se joue ce week-end et marque l’entrée en lice des clubs de Ligue 2, s’affiche comme une première pour les chaînes locales de BFMTV. Trois rencontres seront diffusées sur leurs antennes : ce samedi à 14 heures, US Avranches (N2) affrontera Paris 13 Atlético (N1) sur BFM Normandie. Dimanche, deux autres matchs seront à suivre : Saint-Cyr Collonges (R1) contre Thonon Évian GG (N3) sur BFM Lyon, et Capelle-la-Grande (D1) face à SC Abbeville (DSR) sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.

Les diffuseurs habituels restent également mobilisés. France Télévisions et beIN Sports proposeront plusieurs rencontres. Samedi à 20 h 30, Quetigny (R2) accueillera Saint-Étienne (L2) sur beIN Sports 2. Dimanche à 15 h 45, Entente Boé Bon-Encontre (R1) recevra les Girondins de Bordeaux (N2) sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et beIN Sports Max 4.

Des matches diffusés sur La 1ère

D’autres matches de Ligue 2 seront également visibles : Boulogne-sur-Mer-Dunkerque sur France 3 Hauts-de-France, Blois-Clermont sur France 3 Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, et Nancy-Tomblaine sur France 3 Grand Est.

La compétition s’ouvre aussi aux territoires ultramarins via les antennes de La 1ère. Ce samedi à 5 heures, AS Magenta-Mulhouse FC sera diffusé sur Nouvelle-Calédonie la 1ère. À 18 heures, Montreuil-Bandrélé sera retransmis sur Mayotte la 1ère, et à 19 heures, Carnoux-AS Pirae sur Polynésie la 1ère. Cette ouverture des chaînes locales et ultramarines permet ainsi aux clubs amateurs et aux passionnés de suivre encore plus largement la magie de la Coupe de France.

