Pour sa première diffusion du Tournoi des Six Nations, TF1 mise sur neuf matches, deux affiches des Bleus et un dispositif éditorial renforcé.

Pour la première fois de son histoire – depuis que la chaîne est privée – TF1 diffusera le Tournoi des Six Nations (5 février – 14 mars). La Une proposera neuf des quinze rencontres de l’édition 2026, après avoir racheté une partie des droits à France Télévisions, toujours détenteur de l’intégralité du tournoi. Parmi les affiches diffusées figurent deux matches du XV de France (Pays de Galles-France et Écosse-France) ainsi que le choc Angleterre-Irlande.

#Annonce TOURNOI DES 6 NATIONS

Vivez la compétition sur @TF1 ! 🏉9 matchs en exclusivité

🏉2 duos de commentateurs

🏉Le Mag des 6 Nations avec @IsaIthurburu Découvrez le dispositif complet⬇️https://t.co/BdaUqsskIJ pic.twitter.com/camActpHWv — TF1 Pro (@TF1Pro) January 20, 2026

Retour du duo Etcheverry-Lombard

Les rencontres seront proposées en clair sur TF1 et en streaming sur TF1+, chaque week-end de compétition. Pour les commentaires, la chaîne s’appuie sur deux duos. Stefan Etcheverry, cible de vives critiques de la part des téléspectateurs à l’automne, et Thomas Lombard assureront les plus grandes affiches, notamment le Ecosse-France. Christian Califano les accompagnera depuis le bord de terrain. Un second binôme inédit, composé de Pierre Daudiès et Xavier Garbajosa, interviendra sur plusieurs matches.

Autour des rencontres, TF1 déploiera Le Mag des 6 Nations, présenté par Isabelle Ithurburu. Pour les matches des Bleus, l’émission sera réalisée depuis le stade avec Christian Califano, tandis que Yoann Huget interviendra en plateau pour les autres rendez-vous. Interviews, analyses et réactions à chaud viendront compléter la couverture.

Sur France Télévisions, la couverture des matches du XV de France restera inchangée, avec Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili aux commentaires. Hélène Macurdy jouera, elle, le rôle de pitch reporter. Le magazine XV/15 sera animé par Cédric Beaudou aux côtés de Vincent Clerc. Les autres rencontres du Tournoi seront commentées par Marc Tamon et Yann Delaigue.

A lire aussi : Puressentiel renouvelle son partenariat avec le XV de France jusqu’en 2028