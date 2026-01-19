L’AS Saint-Étienne accueille 900.care comme fournisseur officiel jusqu’à la fin de saison, avec un emplacement insolide, à savoir sous l’aisselle du maillot des Verts.

L’AS Saint-Étienne a officialisé, ce dimanche 18 janvier, l’arrivée d’un nouveau partenaire pour la seconde partie de saison. L’entreprise ligérienne 900.care devient fournisseur officiel du club jusqu’en juin, avec un emplacement pour le moins original : sous l’aisselle gauche du maillot stéphanois.

Fondée en 2019, 900.care développe des produits d’hygiène et d’entretien rechargeables, notamment des déodorants. Un positionnement qui explique ce choix de visibilité, pensé comme un clin d’œil produit autant qu’un coup marketing maîtrisé. « On fabrique du déodorant, le sponsoring maillot sous l’aisselle n’a jamais été fait… Ça avait du sens », résume Thomas Arnaudo, cofondateur de la marque.

Fort ancrage territorial

Au-delà de l’aspect créatif, ce partenariat repose sur un fort ancrage territorial. Basée dans la Loire, l’entreprise revendique environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et une centaine de salariés. Encore non rentable, elle n’envisageait pas initialement un sponsoring maillot, avant d’identifier l’ASSE comme une opportunité cohérente, notamment en Ligue 2.

🆕 https://t.co/gxqWzDRikB devient fournisseur officiel ! La marque aux produits d’hygiène écologiques s’affiche sous la manche gauche du maillot des Verts, emplacement original utilisé pour la toute première fois dans le championnat français ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 18, 2026

Côté club, l’idée a séduit. « On cherche des partenaires qui correspondent à nos valeurs et à notre ancrage local », explique Arnaud Jaouen, directeur général des Verts. Outre le maillot, 900.care bénéficiera d’une visibilité au stade Geoffroy-Guichard, sur les supports digitaux du club, et via des activations produits auprès des joueurs et du staff.

Signé pour six mois, l’accord pourrait être renégocié en fin de saison, notamment en cas de montée en Ligue 1, avec des enjeux financiers forcément revus à la hausse. Pas encore fait quand on voit les difficultés actuelles des Ligériens.

A lire aussi : L’AS Saint-Étienne célèbre la Sainte-Barbe avec un maillot hommage aux mineurs