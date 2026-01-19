Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

CAN 2025 : records d’audience pour beIN Sports, carton en clair lors de la finale pour M6

ParThibaut Dalegre
19 janvier 2026
Les Sénagalais fous de joie au coup de sifflet final. Crédits photo : @CAN

La finale Sénégal-Maroc de la CAN 2025 a signé une belle audience en France, réunissant près de 4 millions de téléspectateurs sur beIN Sports et M6, ce dimanche 18 janvier.

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 s’est conclue ce dimanche par une finale rocambolesque très suivie en France. Co-diffusée par beIN Sports et M6, la rencontre remportée aux prolongations par le Sénégal face au Maroc (1-0) a réuni près de 4 millions de téléspectateurs cumulés.

Sur beIN Sports, diffuseur exclusif de l’intégralité de la compétition, la finale a rassemblé 595 000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 756 000. Il s’agit de la troisième meilleure audience de l’histoire de la CAN sur les antennes de la chaîne. Plus largement, plusieurs rencontres ont établi des records, notamment la demi-finale Maroc-Nigeria avec 698 000 téléspectateurs en moyenne et un pic à 858 000, un sommet inédit pour la compétition sur beIN.

Dès la phase de groupes, l’engouement était au rendez-vous, avec plusieurs affiches dépassant les 350 000 téléspectateurs et des pics supérieurs à 600 000, notamment pour Algérie–RD Congo ou Maroc–Tanzanie. Les quarts et demi-finales ont confirmé cette dynamique, avec des audiences régulièrement au-dessus des standards habituels du football africain en télévision payante.

beIN Sports performe aussi si les réseaux

En clair, M6 a signé une performance majeure. La chaîne a réuni 3,37 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 17,1 % de part d’audience, la meilleure audience pour une finale de CAN en France depuis 18 ans. M6 s’est classée deuxième chaîne nationale de la soirée.

Enfin, beIN Sports souligne l’impact digital de la compétition avec plus de 800 millions de vidéos vues sur ses réseaux sociaux et son site, en hausse de 150 % par rapport à l’édition précédente.

A lire aussi : Droits TV : nouvelle victoire judiciaire de la LFP contre Canal+ et beIN Sports

ParThibaut Dalegre
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles