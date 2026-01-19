La finale Sénégal-Maroc de la CAN 2025 a signé une belle audience en France, réunissant près de 4 millions de téléspectateurs sur beIN Sports et M6, ce dimanche 18 janvier.

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 s’est conclue ce dimanche par une finale rocambolesque très suivie en France. Co-diffusée par beIN Sports et M6, la rencontre remportée aux prolongations par le Sénégal face au Maroc (1-0) a réuni près de 4 millions de téléspectateurs cumulés.

Sur beIN Sports, diffuseur exclusif de l’intégralité de la compétition, la finale a rassemblé 595 000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 756 000. Il s’agit de la troisième meilleure audience de l’histoire de la CAN sur les antennes de la chaîne. Plus largement, plusieurs rencontres ont établi des records, notamment la demi-finale Maroc-Nigeria avec 698 000 téléspectateurs en moyenne et un pic à 858 000, un sommet inédit pour la compétition sur beIN.

́ ! 7x Egypte

5x Cameroun

4x Ghana

3x Nigeria

3x Côte d’Ivoire

2x Algérie

2x RD Congo

2x Sénégal

…#beINCAN2025 pic.twitter.com/kn6Ewawyls — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 19, 2026

Dès la phase de groupes, l’engouement était au rendez-vous, avec plusieurs affiches dépassant les 350 000 téléspectateurs et des pics supérieurs à 600 000, notamment pour Algérie–RD Congo ou Maroc–Tanzanie. Les quarts et demi-finales ont confirmé cette dynamique, avec des audiences régulièrement au-dessus des standards habituels du football africain en télévision payante.

beIN Sports performe aussi si les réseaux

En clair, M6 a signé une performance majeure. La chaîne a réuni 3,37 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 17,1 % de part d’audience, la meilleure audience pour une finale de CAN en France depuis 18 ans. M6 s’est classée deuxième chaîne nationale de la soirée.

Enfin, beIN Sports souligne l’impact digital de la compétition avec plus de 800 millions de vidéos vues sur ses réseaux sociaux et son site, en hausse de 150 % par rapport à l’édition précédente.

A lire aussi : Droits TV : nouvelle victoire judiciaire de la LFP contre Canal+ et beIN Sports