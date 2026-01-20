Canal+ ne diffusera pas Young Boys-OL en images, ce jeudi 22 janvier, à cause d’un sponsor controversé du club suisse. A la place, la chaîne cryptée proposera un commentaire audio en direct.



Canal+ va devoir innover pour proposer Young Boys Berne-OL ce jeudi en Ligue Europa. En raison du sponsor principal du club suisse, le match ne pourra pas être diffusé avec des images en France. La rencontre sera donc commentée en direct… sans retransmission vidéo, rapportent ce mardi nos confrères de L’Equipe.

Le problème ? « Plus500 », une société d’investissement spécialisée dans les produits financiers à effet de levier. Certains de ses contrats sont considérés comme très risqués par l’Autorité des marchés financiers, ce qui vaut à la marque une interdiction de publicité en France depuis fin 2016, conformément au code de la consommation. Or, la présence visible du sponsor sur le maillot des Young Boys empêche toute diffusion intégrale du match sur le territoire français.

Un résumé en 2e partie de soir, une fois le logo flouté

Ce n’est pas une première pour Canal+. Le 11 décembre dernier, la chaîne cryptée avait déjà été contrainte de renoncer à la diffusion de Young Boys-LOSC, se limitant à un résumé monté et flouté dans son émission Soir d’Europe. Cette fois, le diffuseur va plus loin en proposant un dispositif inédit : un commentaire en direct sans images, accompagné d’infographies et de statistiques en temps réel.

Le match sera commenté par Salim Dib et Grégory Sertic sur Canal+ Live 10, mais aussi diffusé sur les plateformes digitales de Canal+ (Twitch, YouTube, Facebook et Dailymotion). Une solution alternative qui permet finalement à Canal+ de maintenir une couverture éditoriale du match, tout en respectant le cadre réglementaire français.

