Omniprésente à l’écran et sur les réseaux pendant l’Open d’Australie, la gourde waterdrop s’est imposée comme un des symboles du tournoi. La marque autrichienne renforce encore son ancrage dans le tennis mondial.

Vous l’avez certainement aperçue si vous regardez les matches de l’Open d’Australie à télé, diffusés cette année sur les antennes d’Eurosport. Ou encore si vous trainez sur les réseaux sociaux du Grand Chelem australien ou ceux des joueurs et joueuses du circuit. Eh bien sachez qu’il s’agit de la gourde waterdrop, bouteille officielle du tournoi de Melbourne. La marque autrichienne fait partie de la quarantaine de partenaires de l’Open d’Australie.

Elle est vendue au prix de 44,90 euros en ligne (sur le site officiel de la marque et amazon) ainsi qu’en points de vente physiques. waterdrop a d’ailleurs profité d’un de ses points de vente autour de la Rod Laver Arena pour y organiser une rencontre entre Elina Svitolina, une des ambassadrices de la marque, et les fans de l’Ukrainienne. La compagne de Gaël Monfils a pris le temps de signer des autographes et prendre quelques selfies.

Une floppée d’ambassadeurs tennis

Ces dernières années, waterdrop a fortement renforcé sa présence dans le tennis. D’abord en devenant partenaire de deux tournois du Grand Chelem (Open d’Australie donc et Wimbledon), et ensuite, en sponsorisant une ribambelle de joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA.

Parmi les ambassadeurs de la marque figurent, en plus d’Elina Svitolina, le Russe Andrey Rublev, l’Américain Taylor Fritz, le Polonais Hubert Hurkacz, mais aussi Sebastian Korda, Cameron Norrie, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Matteo Arnaldi, Alexander Bublik ou encore le plus célèbre des coachs, Patrick Mouratoglou. A noter également que le Serbe Novak Djokovic fait partie des investisseurs de la marque depuis 2023.

