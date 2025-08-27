Valence CF confie la vente des droits de naming du Nou Mestalla à Elevate

Le club espagnol du Valence CF a choisi l’agence Elevate pour commercialiser les droits de dénomination de son futur stade, le Nou Mestalla, dont l’inauguration est prévue pour 2027. Cette décision marque une étape clé dans la stratégie de monétisation du projet, qui vise à générer de nouvelles sources de revenus pour le club ché.

Dans les faits, le Nou Mestalla est un stade ultramoderne de plus de 70 000 places. L’enceinte est en construction depuis 2007, sachant que les les travaux ont été interrompus en 2009 en raison de difficultés financières avant de reprendre en janvier 2025. Avec un budget revu à la hausse à 340 millions d’euros, le projet ambitionne de devenir un moteur économique pour la région valencienne, intégrant des innovations comme un toit translucide pour une expérience optimale.

Elevate, reconnue pour son expertise dans le sponsoring sportif, aura pour mission de trouver un partenaire de naming capable de refléter l’ambition du club. Cette collaboration renforce ainsi la position d’Elevate sur le marché du naming de stades, qui a connu des succès dans d’autres projets d’envergure, à l’image du Hill Dickinson Stadium d’Everton.