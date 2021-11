Voile – Les chiffres business et les sponsors de la Transat Jacques Vabre 2021

Dimanche dernier, la Transat Jacques Vabre s’est élancée du Havre avec un total de 79 équipages. Une 15ème édition de la célèbre course à la voile en double qui génère quelques millions d’euros de revenus.

Dans le détail, le budget 2021 de la Transat Jacques Vabre s’établit entre 5 et 7 millions d’euros, avec une répartition des recettes suivante : 65% de subventions publiques, 25% sponsors, 6% inscriptions équipes et 4% licences.

Le revenu global de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre a augmenté de 50% par rapport à 2019 grâce notamment à l’arrivée d’un partenaire capital à l’arrivée avec le Comité Martiniquais de Tourisme (CMT), une vingtaine de partenaires économiques en plus et l’augmentation des revenus liés aux hospitalités et à l’activité du village.

Pour cette édition, le revenu cumulé des inscriptions des bateaux a légèrement augmenté pour atteindre 666 000 euros. Un montant qui est reversé à 50% aux différentes classes. Ajoutons que l’association organisatrice ne fait aucun bénéfice sur cet évènement.

Au village, l’organisation revendique plus de 500 000 visiteurs cumulés sur le Village départ de la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre, dont 60 000 le 6 novembre.

Les sponsors de la Transat Jacques Vabre 2021