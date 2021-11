GhostBusters s’associe à l’AC Milan

Pour accompagner la promotion du nouveau film « GhostBusters Afterlife » qui sort dans quelques jours, Sony Pictures a signé un partenariat avec l’AC Milan.

En véritable plateforme de communication à forte audience, comme les plus grandes franchises de sport, le club italien a mis en scène 4 de ses joueurs dans le costume des célèbres chasseurs de fantômes.

Dans une vidéo d’une minute, on retrouve Alessio Romagnoli, Brahim Díaz, Alessandro Florenzi et Daniel Maldini à bord de la célèbre voiture« Ecto-1 », ambulance atypique de la saga.

Un spot qui se termine par le slogan « No challenge is impossible if you have the right team on the field » (aucun défi n’est impossible à relever si vous avez la bonne équipe sur le terrain).

En parallèle à ce trailer, une courte vidéo a également été réalisée avec Franco Baresi, Vice-Président d’honneur du club et de Daniele Massaro, ancien joueur de l’AC Milan, au cinéma en train de regarder le premier opus Ghostbusters sorti en 1984.

Un partenariat entre deux marques fortes qui se traduit également par la commercialisation de quelques produits dérivés comme des t-shirts et des hoodies.

Il y a quelques années, la 20th Century Fox s’était associée à Manchester United pour promouvoir les film Deadpool 1 et 2.