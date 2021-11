fuboTV fait l’acquisition de Molotov

Hier, fuboTV, plateforme de streaming américaine qui diffuse de nombreux programmes sportifs, a annoncé l’acquisition de la plateforme française Molotov.

Dans le détail, l’acquisition s’élève à 164,3 millions d’euros (actions et cash) et garantie au moins 85% des parts de Molotov. « Nous sommes fiers de cette nouvelle étape pour Molotov. Nous partageons avec fuboTV la même ambition et la même vision d’une plateforme de streaming TV en direct des deux côtés de l’Atlantique. Notre objectif est d’offrir aux consommateurs une expérience de streaming de premier plan, avec des contenus télévisuels premium, à l’échelle mondiale », explique JeanDavid Blanc, fondateur et PDG de Molotov, dans un communiqué.

Reste à savoir dans quelle mesure cette acquisition impactera le paysage des droits sportifs à court et moyen terme en France. « Nous sommes convaincus que cette acquisition stratégique contribuera à faire de fuboTV une plateforme mondiale à fort levier opérationnel, unique en son genre pour tous les fans de sport et leurs familles. » ajoute David Gandler, co-fondateur et PDG de fuboTV.

Récemment, Fubo Gaming, une filiale de fuboTV, a lancé Fubo Sportsbook, un bookmaker mobile de nouvelle génération spécialement conçu pour s’intégrer à fuboTV en plus de nombreuses données affichées pendant la diffusion de rencontres sportives. .