PlayStation dévoile sa nouvelle publicité dédiée à l’UEFA Champions League 2021-2022

A l’occasion de la dernière journée de l’UEFA Champions League disputée mi-octobre, Sony Interactive Entertainment a dévoilé son nouveau spot TV pour PlayStation.

Dans la vidéo publicitaire de 30 secondes, Sony met en scène certains des personnages les plus emblématiques de l’univers PlayStation comme Kratos et Atreus de God of War, Ratchet et Clank, Aloy d’Horizon Forbidden West ou encore Nathan Drake d’Uncharted dans un stade de football.

Pour rappel, PlayStation et l’UEFA Champions League ont récemment renouvelé leur partenariat pour le cycle 2021-24. Un partenariat de longue date qui a débuté en 1997.