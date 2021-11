Droits TV – La Chaîne L’Equipe va diffuser des matchs de la Turkish Airlines Euroleague dont certains de LDLC ASVEL

Mercredi, L’Equipe et l’Euroleague Basketball ont officialisé un accord portant sur la diffusion de certains matchs de la Turkish Airlines Euroleague pour le reste de la saison 2021-2022.

Dans le cadre de cet accord, 10 matchs de LDLC ASVEL, au minimum, seront diffusés sur la chaîne L’Equipe. Les autres matchs du club français ainsi que certaines affiches seront diffusées sur le site internet lequipe.fr. La Chaîne L’Equipe diffusera également certaines affiches ainsi que des matchs de Playoffs et du FInal 4.

Le début de la couverture débute vendredi 19 novembre avec le match LDLC ASVEL – FC Barcelone. Pour rappel, les matchs de l’ASVEL sont également à suivre sur la chaîne OL Play (l’Olympique Lyonnais est actionnaire du club présidé par Tony Parker). Les matchs de l’AS Monaco sont eux à suivre en Principauté sur la chaîne Monaco Info. En France, l’Euroleague propose également sa propre offre OTT pour suivre l’intégralité des rencontres.

« Nous sommes très heureux de cet accord trouvé avec la chaine L’Équipe pour rendre le basket encore plus visible et accessible à tous. En complément d’OL Play, nous avions la volonté d’élargir au maximum l’offre télévisuelle sur nos matchs d’Euroleague pour permettre à tous nos supporters, et tous les fans de basket en général, de suivre au plus près notre parcours européen. » précise Tony Parker, Président de LDLC ASVEL, dans un communiqué.

Suite à la fin du contrat entre RMC Sport et l’Euroleague à l’issue de la saison dernière, la compétition n’avait pas de diffuseur en France pour 2021-2022. Avec cette acquisition, la chaîne L’Equipe s’offre un nouveau programme basket après avoir été diffuseur du championnat de France la saison passée.