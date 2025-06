Volvic s’associe à Gentle Mates, le club esport fondé par Squeezie, Gotaga et Brawks, pour allier fraîcheur naturelle et passion gaming avec une boisson exclusive, Volvic Juicy Cherry.

Volvic Juicy, la boisson fruitée à base d’eau minérale naturelle volcanique, annonce un partenariat audacieux avec Gentle Mates, le club esport unique lancé en 2023 par les stars françaises du gaming Squeezie, Gotaga et Brawks. Ce partenariat symbolise la rencontre entre la force intérieure et la fraîcheur naturelle de Volvic Juicy et l’énergie positive, bienveillante et compétitive incarnée par Gentle Mates.

Gentle Mates représente une nouvelle génération de gamers : passionnés, engagés, et animés par un esprit d’équipe mêlant compétition et convivialité. Leur mantra commun avec Volvic Juicy, « Be gentle, play juicy » (« Restez cool, jouez-là façon Juicy ! », en français), reflète parfaitement cette philosophie d’équilibre entre intensité, plaisir et dépassement de soi.

Clins d’œil visuels pour les fans

Cette collaboration s’illustre notamment par la sortie exclusive de Volvic Juicy Cherry, une saveur cerise co-créée avec Gentle Mates. Cette boisson originale marie la pureté volcanique de l’eau Volvic et des jus de fruits naturels, tout en intégrant des clins d’œil visuels à l’univers du club, destinés aux fans les plus attentifs. Plus qu’un simple rafraîchissement, Volvic Juicy Cherry devient un symbole de cette alliance entre nature, créativité et passion gaming.

Performance et bienveillance

Fondé en avril 2023, Gentle Mates s’est rapidement imposé comme un acteur dynamique et innovant sur la scène esport, avec des performances remarquables sur des titres phares comme Valorant, Rocket League et Fortnite. Porté par l’expérience de ses fondateurs, le club prône des valeurs fortes et cherche à révolutionner les codes du gaming, en mettant l’humain et le plaisir au cœur de la compétition.

Pour 2025, Gentle Mates prépare une nouvelle saison ambitieuse avec des objectifs internationaux, et ce partenariat avec Volvic Juicy vise à renforcer l’identité du club tout en offrant aux fans une expérience rafraîchissante et authentique. Ensemble, ils créent une dynamique où performance rime avec bienveillance, et où la passion du jeu s’accompagne d’un mode de vie sain et équilibré.

