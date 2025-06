Mercury 13, le groupe pionnier de multi-propriétés investissant dans l’avenir du football féminin, a nommé Wasserman et son entité dédiée aux sports féminins, The Collective, comme agence internationale pour commercialiser ses droits.

Ce partenariat stratégique confie à The Collective la gestion des efforts commerciaux des clubs féminins de Mercury 13, à commencer par le F.C. Como Women. L’objectif commun est clair : redéfinir l’interaction des marques avec le football féminin en créant de la valeur commerciale, une visibilité mondiale et une croissance durable, tout en ciblant un public dynamique mais sous-exploité.

« Le football féminin est à un point d’inflexion – et Mercury 13 construit pour la prochaine décennie de super clubs, pas juste pour la saison prochaine », précise Victoire Cogevina Reynal, co-CEO et cofondatrice de Mercury 13. « En nous associant à The Collective et Wasserman, nous ne faisons pas que nous doter d’un moteur commercial de classe mondiale, nous nous alignons aussi avec une équipe qui partage notre foi dans le pouvoir et le potentiel du football féminin. »

Créer un réseau intégré de clubs féminins

Dans la même veine, Lauren Holiday – ancienne star de l’équipe nationale féminine des États-Unis et membre du conseil de Mercury 13 – ajoute : « En tant qu’ancienne joueuse, j’ai vu de mes propres yeux ce qui est possible quand le football féminin reçoit les investissements et la reconnaissance qu’il mérite. Mercury 13 n’investit pas seulement dans des clubs – ils défendent un avenir où le football féminin est valorisé, visible et florissant selon ses propres termes. »

Mercury 13 planifie de nouvelles acquisitions de clubs en Europe pour créer un réseau intégré de clubs féminins, le F.C. Como Women servira de point de départ pour les intégrations de marques. Ce partenariat sera célébré lors d’événements exclusifs, notamment au Cannes Lions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wasserman Collective (@wassermancollective)