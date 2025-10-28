Winamax s’associe à l’EHF pour briller sur la scène du handball européen

Winamax devient “Official Partner” en France et en Allemagne de la Machineseeker EHF Champions League, la compétition reine du handball masculin, ainsi que partenaire-titre des Winamax EHF Finals 2026.

La plateforme de paris sportifs bénéficiera d’une visibilité sur l’ensemble des supports marketing, des panneaux LED aux stickers au sol, en passant par les habillages médiatiques et les activations marketing. En France, les projecteurs seront braqués sur les rencontres du PSG Handball et du HBC Nantes, deux clubs phares qualifiés pour cette saison 2025-2026.

En parallèle, Winamax s’offre un rôle de premier plan en devenant le partenaire-titre des finales de l’EHF European League, rebaptisées Winamax EHF Finals 2026. Prévu les 30 et 31 mai 2026 à Hambourg, cet événement réunira les meilleures équipes de la deuxième compétition européenne pour un week-end intense. Winamax y assurera une visibilité totale, avec une présence dominante sur le terrain, les panneaux LED et tous les supports publicitaires, renforçant ainsi son image auprès des fans.