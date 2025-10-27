Le PSG dévoile la nouvelle version de son programme de fidélité, MyParis

Lancé en 2016 pour offrir aux supporters les plus fidèles du PSG des expériences uniques tout au long de la saison, le programme de fidélité, MyParis, se réinvente avec une formule entièrement repensée.

Au cœur de cette évolution, la Playzone, un espace en ligne inédit, permet désormais aux membres MyParis de vivre leur passion d’une manière plus interactive, en gagnant des points d’XP en suivant et en participant à la vie du club.

Tout au long de la saison, ils pourront évoluer dans un classement, passant de « Titi » à « Légende », avec pour objectif d’atteindre des avantages exclusifs : événements du club, contenus illimités sur PSG TV, réductions sur le merchandising et le Stadium Tour, offrant ainsi une expérience unique et privilégiée avec le PSG.

Deux formules complémentaires à l’honneur

Version Free : ouverte à tous, elle permet de découvrir les principales fonctionnalités du programme et de commencer à cumuler des points.

Version Premium : les membres Premium bénéficient d’un accès privilégié à des événements du club, d’expériences uniques avec les partenaires du PSG, et d’opportunités personnalisées selon leur statut. Disponible au tarif de 19,90€ pour l’ensemble de la saison.

La nouvelle génération à l’honneur

La nouvelle version de MyParis porte également une attention particulière pour la nouvelle génération de supporters du PSG. Avec MyFamily, chaque membre MyParis Premium peut intégrer gratuitement ses enfants de moins de 16 ans, leur offrant des expériences adaptées : accès prioritaire à la tribune Junior Club, moments uniques comme accompagner les joueurs sur la pelouse ou participer à des shootings officiels, événements mensuels au Parc des Princes et un accès illimité à des contenus dédiés sur la Playzone.

A noter que l’expérience MyParis sera disponible et adaptée pour des membres présents à l’international (180 clubs de supporters répartis dans 92 pays et 235 millions de followers), avec des interactions basées sur l’engagement et la fidélité des membres.