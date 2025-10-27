Arthur Fils rejoint le puissant fonds saoudien PIF comme ambassadeur. Une alliance stratégique qui illustre la volonté de l’Arabie saoudite d’ancrer durablement son influence dans le tennis mondial.

Le tennis mondial parle désormais couramment saoudien. Après Rafael Nadal, Matteo Berrettini et Paula Badosa, c’est au tour d’Arthur Fils de rejoindre la liste très restreinte des ambassadeurs du Public Investment Fund (PIF), le puissant fonds souverain d’Arabie saoudite. Une nouvelle étape dans la stratégie d’influence du Royaume, qui poursuit son ancrage dans l’univers du sport mondial — et plus particulièrement du tennis.

« Un défi et une chance »

Fils, 20 ans, a officialisé ce partenariat dimanche sur ses réseaux sociaux, affichant sa fierté et son enthousiasme face à ce nouveau rôle :

« Être ambassadeur du PIF me motive, car je fais désormais partie d’un projet plus vaste pour développer ce sport. Cela me pousse à donner le meilleur de moi-même sur le court mais aussi à être un exemple pour les prochaines générations. »

Le jeune Français voit dans cette collaboration « un défi et une chance pour inspirer la nouvelle génération ».

PIF welcomes Arthur Fils as a Tennis Ambassador. Dedicated to performance and opportunity, he represents the next generation of players driving tennis forward, aligning with PIF’s vision to inspire talent at every level. pic.twitter.com/YOix3s6Hv5 — Public Investment Fund (@PIF_en) October 26, 2025

Déjà sponsor majeur des circuits ATP et WTA, le PIF s’est imposé comme un acteur incontournable du tennis mondial. Après avoir mis la main sur l’organisation des Next Gen Finals et des WTA Finals, le fonds saoudien a annoncé l’arrivée d’un futur Masters 1000 sur son sol à partir de 2028. Une expansion qui s’accompagne d’une politique d’ambassadeurs incarnant les valeurs d’excellence et d’ouverture prônées par le Royaume.

« Des opportunités à tous les niveaux »

Avec Arthur Fils, le PIF mise sur la jeunesse et le potentiel d’un joueur promis à un avenir brillant. « Le PIF offre des opportunités à tous les niveaux, offre une chance à la prochaine génération et fait progresser le jeu », souligne le Français. Pour le fonds saoudien, cette signature renforce son positionnement auprès d’un public plus jeune et européen, tout en associant son image à celle d’un sportif en pleine ascension.

À travers cette collaboration, l’Arabie saoudite confirme son ambition : transformer le tennis en un levier stratégique de soft power et d’influence économique à l’échelle mondiale.

À lire aussi : Nouveautés, sponsors, prize-money… Tout savoir sur le Rolex Paris Masters 2025