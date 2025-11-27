L’Équipe renouvelle son engagement avec la FFR et diffusera toute la saison 2025-2026 du circuit mondial de rugby à 7, incluant la nouvelle étape de Bordeaux.

La Fédération française de rugby (FFR) annonce le renouvellement de son accord avec L’Équipe, qui retransmettra pour la deuxième saison consécutive l’ensemble du circuit mondial de rugby à 7. Le média poursuivra ainsi la diffusion des rencontres majeures du HSBC SVNS 2025-2026, avec une attention particulière portée aux équipes de France masculine et féminine, dont les champions olympiques en titre.

Retour du Sevens sur le sol français

Ce partenariat assure une exposition continue à la discipline sur toute la saison, de la première étape de Dubaï – diffusée dès ce week-end sur L’Équipe Live – jusqu’aux phases finales du printemps. Le circuit adopte cette année un format en deux temps : une saison régulière de six étapes (Dubaï, Cape Town, Singapour, Perth, Vancouver, New York), puis trois rendez-vous majeurs réunissant douze équipes, dont Hong Kong, Valladolid et une étape française à Bordeaux, confirmée pour trois saisons.

Mark those calendars and save the dates. We are running it back for the 2026 season! Sign-up here to keep up to date with all the latest news:

https://t.co/4qqyeGHdYU#HSBCSVNS pic.twitter.com/ESEONU6ZEL — HSBC SVNS (@SVNSSeries) September 1, 2025

Pour la FFR, ce renouvellement s’inscrit dans une dynamique de valorisation et de croissance du rugby à 7. « Le réengagement de L’Équipe constitue une excellente nouvelle pour le rugby français », souligne le président Florian Grill, estimant que cette exposition renforcée illustre « l’attractivité croissante de la discipline » et accompagne la montée en puissance des équipes nationales. Un soutien stratégique à l’heure où la fédération cherche à capitaliser sur les succès récents du 7 et à élargir sa base de fans.

