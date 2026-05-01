La FFL et Bollé dévoilent des lunettes de sport pensées pour célébrer la lenteur, à rebours du culte de la performance. La paire est disponible en précommande au prix de 100 euros.

La Fédération Française de la Lose (FFL) continue de détourner les codes du sport. Pour le 1er mai, elle s’associe à Bollé pour lancer un produit à contre-courant total : des “lunettes de lenteur”, disponibles en précommande à 100 euros.

Le concept est simple : prendre tout ce que le sport moderne valorise (performance, vitesse, optimisation)… et faire exactement l’inverse. Conçues sur la base du modèle Striver de Bollé, ces lunettes multisports assument une promesse rare : aider à aller moins vite. Ou au moins à mieux vivre le fait d’aller doucement.

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Derrière la blague, le produit reste très sérieux techniquement : 31 grammes, verres catégorie 3 recyclés à 50 %, traitement hydrophobe et antirayures, monture Thermogrip. De quoi observer dans les meilleures conditions… les autres vous dépasser.

« Lent, mais vivant »

Ce lancement s’inscrit dans la continuité des précédentes collabs de la FFL, du maillot « DNF » avec Kiprun à la tenue vélo avec Van Rysel. Une ligne claire : valoriser une pratique décomplexée, loin des injonctions à la performance.

« Lent, mais vivant », résume la fédération. Une signature devenue manifeste pour une communauté qui préfère finir dernier que ne pas finir du tout.

Édition limitée oblige, les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec des livraisons prévues fin juin. À porter en sortie, en festival… ou en attendant la voiture-balai.

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