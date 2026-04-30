La Ville de Paris choisit Cadence pour organiser le marathon et le semi-marathon à partir de 2027, mettant fin à l’ère ASO.

C’est un tournant majeur pour le running en France. La Ville de Paris a choisi un nouvel organisateur pour le marathon et le semi-marathon, écartant Amaury Sport Organisation, en place depuis 1998. Selon les informations du Parisien, le groupement Cadence, composé de Keneo, OSE et d’une agence du groupe Havas, a été retenu.

Cette décision, encore soumise à validation du Conseil de Paris fin mai, pourrait entrer en vigueur dès 2027 et courir jusqu’en 2030. Si elle est confirmée, elle mettrait fin à près de 30 ans de gestion par ASO, acteur historique des grands événements sportifs en France.

60.000 participants en 2026

Le marathon de Paris reste l’un des événements majeurs du calendrier running, avec près de 60.000 participants en 2026, auxquels s’ajoutent 50.000 coureurs sur le semi-marathon. Un volume qui en fait un actif stratégique, à la fois en termes d’image et de revenus.

Le choix de Cadence marque une volonté de renouvellement, dans un marché où les formats, les attentes des participants et les enjeux d’expérience évoluent rapidement. Un troisième groupement, réunissant Playground, Infront et Oconnection, était également en lice.

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