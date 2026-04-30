Le 10 km GSC Run Set & Match revient le 5 juillet à Roland-Garros avec un nouveau partenaire titre et une ambition renforcée.

Le running s’installe durablement à Roland-Garros. L’événement Run Set & Match revient le 5 juillet 2026 pour une deuxième édition, avec une montée en puissance et un nouveau naming : GSC Run Set & Match, après l’arrivée de Association GSC comme partenaire titre.

Organisée au cœur du stade parisien, la course conserve son format hybride mêlant sport et expérience. Au programme : un 10 km avec un parcours partiellement tracé dans le bois de Boulogne et une arrivée signature au pied du court Philippe-Chatrier, après un passage par les Serres d’Auteuil. Des courses enfants et plusieurs activations complètent la journée.

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Avec près de 15 000 participants en 2025 et 20 000 attendus cette année, l’événement change de dimension. Il s’appuie sur un dispositif élargi entre défis sportifs (flash run, vertical run), accès aux coulisses du stade et animations festives.

« Entreprendre, comme courir, est une aventure faite d’endurance », souligne Hervé Kermarrec, président de la GSC, qui met en avant le parallèle entre sport et entrepreneuriat.

Porté par l’agence RnK, GSC Run Set & Match confirme l’attractivité du running expérientiel, capable d’investir des lieux emblématiques pour proposer des formats hybrides entre sport, lifestyle et entertainment.

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