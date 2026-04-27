Au marathon de Londres, Vaseline officialise un usage bien connu des coureurs en s’attaquant aux irritations liées aux frottements.

Au marathon de Marathon de Londres, Vaseline a choisi un angle pour le moins inattendu… mais très concret. La marque s’est autoproclamée « official Nnipple protector » de l’événement, en s’attaquant à un problème bien connu des coureurs de fond : les irritations liées aux frottements.

L’initiative repose sur un insight simple. Depuis des années, de nombreux runners utilisent déjà la Vaseline pour limiter les irritations sur longue distance. Plutôt que d’inventer un nouvel usage, la marque décide d’officialiser ce « hack » en territoire de communication.

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Des « nip stops » tout le long du parcours

Au-delà du message, le dispositif est activé sur le terrain. Des distributions gratuites sont organisées en amont lors du marathon running show, tandis que des « nip stops » sont installés tout au long du parcours pour permettre aux participants d’accéder facilement au produit pendant la course.

Avec cette campagne, Vaseline joue sur un double levier : briser un tabou tout en apportant une solution utile. Une approche pragmatique qui s’inscrit dans une tendance plus large du marketing sportif, où les marques cherchent à s’intégrer directement dans l’expérience des pratiquants.

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