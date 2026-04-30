La Fédération française de rugby lance un second épisode de sa campagne « J’ai choisi le rugby », dédié aux 14-18 ans pour booster les inscriptions.

La Fédération française de rugby poursuit sa stratégie de recrutement des jeunes avec le deuxième volet de sa campagne « J’ai choisi le rugby », cette fois ciblé sur les 14-18 ans. Déployée dans le cadre du dispositif de licences gratuites jusqu’au 31 mai, l’initiative vise à enrayer le décrochage sportif à l’adolescence.

Conçue avec Havas Play, la campagne adopte les codes des jeunes publics : formats courts, narration immersive et ancrage dans le quotidien. Le film principal (50 secondes) suit Axel, un adolescent dont le rugby structure progressivement les choix et le rythme de vie.

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Au-delà du storytelling, l’objectif est double : recruter de nouveaux licenciés et fidéliser ceux déjà engagés. La saison passée, les licences gratuites ont représenté 61 % des premières inscriptions, un levier que la fédération reconduit en 2026.

« Une part importante d’adolescents délaisse la pratique sportive », rappelle Nathalie Janvier, vice-présidente en charge de l’attractivité, qui insiste sur le rôle éducatif du rugby.

Le dispositif comprend aussi des visuels activables par les clubs, pour soutenir leur recrutement en fin de saison. La FFR cherche ainsi à inscrire la pratique dans la durée, en positionnant le rugby comme un cadre structurant, au-delà du simple terrain.

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