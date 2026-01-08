À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, TCL change d’échelle. Sa directrice marketing Europe, Elise Dupuis, détaille une stratégie où sport, innovation et notoriété mondiale avancent de concert.

Partenaire mondial du CIO jusqu’en 2032, TCL s’installe durablement dans l’écosystème olympique. En France, la marque active ce partenariat avec une campagne incarnée par Martin Fourcade et Clément Noël. Pour Elise Dupuis, directrice marketing, ce choix illustre une ambition claire : rapprocher la technologie des émotions sportives et s’ancrer au plus près des exploits.

Qu’est-ce qui a motivé TCL à s’engager comme partenaire des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina ?

Alors, cela fait vraiment partie de l’ADN de TCL d’avoir des partenariats sportifs. Depuis des années, la marque se construit autour des partenariats et notamment des partenariats sportifs comme fédérateur de valeurs d’excellence et de performance qu’on associe à la marque avec toute l’innovation qui est liée autour du groupe TCL. On avait jusqu’à maintenant des partenariats sportifs locaux, enfin internationaux et locaux. C’est vrai que TCL est partenaire depuis trois ans de la Fédération Française de Rugby, également de Thomas Ramos depuis trois ans. On a eu différents sportifs en nom propre sur l’année 2024.

Donc voilà, ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de notoriété. La marque a beaucoup évolué en notoriété. En 2017, on était à 17%. Aujourd’hui, en notoriété assistée, on est presque à 70%. C’est donc de manière assez naturelle que le groupe TCL s’est associé au partenariat ultime en termes de valeurs et d’images, qui est le partenariat des JO, là aussi toujours dans cet objectif de s’associer à des valeurs de performance. On a un slogan mondial qui est “inspire greatness”, qui représente vraiment cette volonté de s’associer aux valeurs du sport et par rapport à l’innovation et la performance du groupe. Et en France, on a traduit “au plus près les exploits” et ça fonctionne aussi avec les JO.

Comment s’articule ce partenariat avec les Jeux ?

C’est un partenariat mondial qu’on a signé avec le CIO jusqu’à 2032. Donc on va couvrir plusieurs olympiades, celle de Milan-Cortina donc en février prochain, mais également les Jeux de 2030 qui se tiendront dans les Alpes françaises. C’est un partenariat mondial qui couvre toutes les familles de produits, à l’exception de la téléphonie et des tablettes, puisque on a un concurrent direct qui est partenaire sur ces deux familles.

Martin Fourcade, « pour nous, c’était l’image idéale »

Vous avez dévoilé une première campagne de communication avec à l’affiche Martin Fourcade et Clément Noël. Pourquoi avoir choisi ces deux champions français ? Quelles valeurs incarnent-ils pour TCL ?

Encore plus pour un partenariat mondial comme celui-là, c’était important aussi d’avoir une adaptation locale puisqu’on parle aussi d’émotions transmises par les valeurs du sport et on est assez attachés à nos athlètes locaux. On a été très content de pouvoir déployer ce partenariat JO avec des athlètes français et puis on avait envie de créer une équipe ou un duo avec, un peu, un lien de mentor.

Martin Fourcade, c’est l’athlète le plus titré des JO avec sa sixième médaille d’or qui va avoir à posteriori. Je pense que c’est aussi, en termes de notoriété, la personne la plus connue parmi les sportifs olympiques et notamment d’hiver. Pour nous, c’était l’image idéale pour incarner ses valeurs de performance et de professionnalisme. Et puis, on voulait cette idée de transmission avec un sportif plus en mouvement. Alors c’est pas un tout jeune Clément Noël, il a déjà une médaille d’or, mais il est en pleine préparation, il sera sur les pistes sur un sport qui est quand même aussi un sport référent. On a trouvé que le duo marchait bien.

Dans la publicité, on voit les deux sportifs regarder leurs exploits respectifs sur un écran TCL. Comment faites-vous pour intégrer ces produits dans vos campagnes sportives sans tomber dans la simple démonstration marketing ?

Ce n’est pas évident, mais en effet, c’est ce qu’on essaie de faire. Dans cette pub, on a tenté d’ajouter une petite touche d’humour. La façon dont on intègre nos produits dans ce type de campagne, c’est en parlant des bénéfices consommateurs. Ici, le bénéfice pour Martin et Clément de regarder leurs exploits sur un produit TCL, c’est qu’ils les revivent encore plus fort. Parce que la qualité de l’image, du mini LED, des contrastes font qu’ils revivent leurs exploits, ils revivent toutes les émotions.

C’est le message qu’on veut passer aux consommateurs aussi : vous prenez un téléviseur mini LED de dernière génération développé par TCL, vous vivrez encore plus l’exploit sportif, comme vous vivrez encore plus le gaming si vous êtes gamer, ou comme vous vivrez encore plus le cinéma si vous êtes cinéphile. Chez TCL, et en tout cas dans cette période de JO, on a pris l’angle sportif. On l’avait déjà fait avec Thomas Ramos au printemps par exemple. On voyait la balle de rugby sortir de l’écran. C’est toujours cette même idée. Surtout que les moments de sport sont des moments assez fédérateurs finalement. Je trouve qu’intergénérationnellement, ça reste sans doute un des moments où on regarde tous la télé en famille ou entre amis.

« On veut rester au plus près des exploits »

Avec les JO de Milan-Cortina qui approchent, est-ce qu’on peut s’attendre à de nouvelles activations ?

Oui, Milan-Cortina, c’est demain. TCL a déjà sponsorisé l’illumination du sapin de Noël de la place de Milan, devant la cathédrale de Milan. C’était aussi une façon d’intégrer TCL à l’univers local des Jeux olympiques, puisque c’était une inauguration qui avait été faite avec le président de la région, de la ville et le CIO. On s’est associés à ça. Et après, au niveau français, cette campagne que vous avez vue, on va la décliner. Elle est déjà diffusée sur Eurosport. Elle le sera aussi sur France Télévisions qui co-diffuse ces Jeux avec Eurosport.

Et puis, on a également un volet social avec des influenceurs. On travaille notamment avec Unseen Samy, qui est un influenceur qui parle de sport sur ses réseaux. Il va couvrir les Jeux avec nous.

On a aussi un autre influenceur qui est en cours de finalisation, qui lui aura plus un aspect un peu plus technique, dans l’analyse des performances des différents participants. On va aussi être actif en magasin. Depuis la fin d’année 2025, les clients peuvent découvrir des visuels et des vidéos dans les différents revendeurs de télévision, mais aussi de nos produits blancs (réfrigérateurs et machines à laver). En bref, ce sera vraiment une campagne 360°.

Ce partenariat avec les Jeux olympiques va durer jusqu’en 2032. Même si vous êtes déjà bien ancrés dans le sport, est-ce qu’on peut imaginer à l’avenir une accélération de TCL dans cet univers ?

Oui, la partie Jeux olympiques va être une bonne base. Mais on n’en oublie pas aussi les autres événements qui vont venir. On sait que 2026 va être une année très riche en événements puisqu’on a une Coupe du monde de foot qui arrive derrière. On est aussi historiquement partenaire du rugby. Et puis, on est également très actifs dans l’e-sport avec l’équipe GentleMates, fondée par Squeezie, Gotaga et Brawks. L’ADN sport continue donc de se développer et il sera adapté. On veut rester au plus près des exploits.

