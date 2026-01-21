Diffusé pendant deux semaines sur la chaîne L’Équipe, le Dakar 2026 a rassemblé 17 millions de téléspectateurs cumulés, porté par une couverture renforcée et un scénario sportif marquant.

Diffusé du 3 au 17 janvier, le Dakar 2026 a confirmé son statut de valeur sûre pour L’Équipe. Sur quatorze jours de compétition, la chaîne a proposé près de 100 heures d’antenne (directs, Journal du Dakar, Grand Résumé, formats vintage et prime time), pour un total de 17 millions de téléspectateurs cumulés.

Rendez-vous phare du dispositif, Le Grand Résumé, diffusé chaque soir à 20h05 et présenté depuis l’Arabie saoudite par France Pierron et Mylène Dorange, a réuni en moyenne 504 000 téléspectateurs, soit une progression de 3 % par rapport à l’édition 2025. Nouveauté cette année : le Grand Direct s’est adapté aux horaires d’arrivée des concurrents afin de proposer systématiquement les fins d’étapes en live.

Fort engagement (aussi) sur le digital

Cette dynamique d’audience s’est accompagnée d’un fort engagement digital. Les contenus liés au Dakar 2026 ont généré 24 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux, tandis que le site et l’application L’Équipe ont enregistré une hausse de fréquentation de 15 %.

Côté sportif, l’édition a été marquée par le sixième sacre de Nasser Al Attiyah, offrant à Dacia son premier succès sur le Dakar. Le Français Sébastien Loeb termine au pied du podium pour son 10e Dakar. Dans la catégorie moto, c’est l’Argentin Luciano Benavides qui s’est imposé.

