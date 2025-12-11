France Pare-Brise s’offre Sébastien Loeb comme ambassadeur

Le spécialiste du remplacement et de la réparation de vitrages automobiles, France Pare-Brise, s’associe au nonuple champion du monde WRC, Sébastien Loeb. L’entreprise accompagnera le pilote dès le Dakar 2026.

Une annonce surprise. France Pare-Brise fait de Sébastien Loeb l’ambassadeur officiel de son réseau. L’entreprise française, spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrages automobiles, mise sur le multiple champion de rallye pour incarner sa marque. C’est la première fois que l’enseigne s’offre un ambassadeur issu du monde sportif.

Une incarnation qui dépasse le sport et l’automobile

Grégoire Papillard, directeur général de France Pare-Brise, explique que la marque cherchait « une personnalité capable de rendre visible ce que nos métiers exigent : de la précision, de la pédagogie et beaucoup d’engagement humain ». Plus que la seule notoriété du pilote, son capital sympathie, son franc-parler et sa proximité avec le public ont séduit l’enseigne.

« Le regard que porte Sébastien sur la sécurité et la technique apporte une dimension nouvelle à nos métiers et à l’exigence qu’imposent des conditions où l’erreur n’est pas permise. C’est une grande fierté pour tout le réseau », souligne Grégoire Papillard.

Surtout que Sébastien Loeb reste un champion pleinement ancré dans le présent. Neuf fois titré en WRC, le Français continue de prendre part à quelques rallyes cette saison, preuve d’une motivation intacte. S’il ne vise plus nécessairement un nouveau sacre mondial, le pilote se projette déjà vers un défi de taille : le Dakar 2026, qu’il fera son objectif majeur de l’année prochaine, déterminé à inscrire enfin son nom au palmarès de la plus célèbre des courses-raids.

France Pare-Brise sur la combinaison de Loeb au Dakar 2026

Dès janvier, France Pare-Brise sera visible au Rallye Dakar en Arabie saoudite. Le logo de la marque apparaîtra sur la combinaison officielle du pilote, qui mènera l’une des quatre Dacia Sandrider engagées.

« Ensemble, nous allons rendre ces sujets accessibles pour faire de la pédagogie autour des questions de sécurité routière », William Akoum, directeur Marketing & Communication de France Pare-Brise.

Avec 670 points de vente gérés par 200 chefs d’entreprise indépendants et plus de 1 200 collaborateurs, France Pare-Brise entend faire de ce partenariat avec Sébastien Loeb une collaboration éditoriale, technique et authentique. Le pilote, « qui connaît mieux que quiconque l’importance du matériel en conditions extrêmes, illustre parfaitement ces enjeux : sur la route comme en compétition, la confiance dans le vitrage est un élément clé de sécurité ».

Un rôle actif dans la stratégie de communication 2026

Tout au long de l’année, Sébastien Loeb accompagnera la marque à travers plusieurs initiatives clés. Il bénéficiera d’une présence visuelle forte dans les centres du réseau, participera à des événements et rencontres avec les équipes France Pare-Brise, et accompagnera les grandes prises de parole de l’enseigne. Il apparaîtra aussi dans une série de contenus vidéo et éditoriaux mettant en avant la technique, la sécurité et la pédagogie, des valeurs centrales pour la marque.

« J’ai été séduit par la culture France Pare-Brise : des centres partout en France, tenus par des pros qui aiment leur métier et qui savent que derrière un pare-brise, il y a la sécurité des gens. Leur vision est très concrète, très technique, et ça me parle. Quand on pilote dans les dunes, dans la poussière ou sous la pluie, la visibilité devient un combat permanent. Le vitrage est un élément clé de la performance. Pouvoir en parler avec des pros qui font ça tous les jours, c’est une vraie rencontre », confie Sébastien Loeb.

France Pare-Brise accélère ses partenariats sportifs

Avec ce nouvel ambassadeur, France Pare-Brise, marque du groupe Saint-Gobain, poursuit sa stratégie d’engagement dans le sport de haut niveau. L’entreprise est déjà partenaire du Stade Français Paris en Top 14 et parraine également depuis plusieurs années l’émission Sport 6 sur M6.

L’arrivée de Sébastien Loeb marque une nouvelle étape dans cette dynamique. La marque promet des activations dès le début de l’année 2026, tout en maintenant pour l’instant le secret sur les dispositifs à venir.