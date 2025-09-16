Avec 1TEAM, la LFP et les clubs unissent leurs forces pour faire du football un moteur d’engagement social, solidaire et durable, via une stratégie RSE commune et des actions visibles toute la saison.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) et les clubs de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT franchissent un cap dans leur stratégie RSE avec le lancement de 1TEAM, une nouvelle marque fédératrice portée par l’ensemble du football professionnel. Objectif : structurer et amplifier les actions engagées pour un sport plus inclusif, solidaire, responsable et durable.

Le foot, moteur de transformation sociétale

Avec des millions de supporters, un maillage territorial fort et une audience multigénérationnelle, le football professionnel est bien plus qu’un divertissement. Il devient un acteur de changement, capable d’initier et de soutenir des causes d’intérêt général. C’est cette ambition qu’incarne 1TEAM, en s’appuyant sur l’engagement des clubs, des joueurs, des partenaires et des diffuseurs pour impulser une dynamique collective.

Une stratégie RSE articulée autour de 4 piliers

La marque 1TEAM repose sur quatre axes d’intervention :

pour un football inclusif : lutte contre les discriminations et promotion de l’accessibilité au stade pour les personnes en situation de handicap.

pour un football solidaire : soutien aux grandes causes, encouragement de l’entraide et du lien social sur tous les territoires.

pour une santé en action : promotion de l’activité physique, du bien-être et de la prévention à travers le football.

pour un football durable : réduction de l’empreinte écologique via des actions concrètes en matière de mobilité, d’énergie et de gestion des déchets.

Pour accompagner le lancement, la LFP a confié à Tim Dup la composition d’une œuvre originale. Inspiré par l’émotion du jeu et la ferveur des stades, l’artiste a conçu une création musicale fluide et poétique, qui illustre la vision de 1TEAM : un football vecteur d’unité, d’engagement et d’espoir.

Une activation visible, continue et collective

1TEAM sera déployé toute la saison à travers des journées thématiques (jeunesse, lutte contre le cancer, sport inclusif, etc.). Dès la 4e journée de Ligue 1 McDonald’s et la 5e journée de Ligue 2 BKT, le logo 1TEAM apparaîtra sur tous les maillots de match, marquant visuellement l’unité du football pro autour de cette cause. Decathlon a même conçu des ballons exclusifs floqués 1TEAM pour ces journées.

Les diffuseurs officiels, beIN SPORTS et Ligue 1+, renforceront la visibilité du dispositif, tout comme les partenaires titres McDonald’s et BKT, particulièrement mobilisés lors des actions phares. Des activations digitales sont également prévues avec MPG et MPP, pour prolonger l’engagement auprès des communautés de fans.

Avec 1TEAM, la LFP transforme le terrain en levier d’impact, donnant une nouvelle dimension à la puissance émotionnelle du football.

La déclaration de Jérôme Belaygue, directeur com et RSE de la LFP

« Le football touche toutes les générations et tous les territoires : il a un rôle unique à jouer dans la construction d’une société plus solidaire et durable. Avec 1TEAM, le football professionnel français affirme sa volonté de mettre cette force au service d’un impact positif, concret et partagé. Avec 1TEAM, nous souhaitons aussi rendre visible une démarche déjà bien engagée et embarquer tout l’écosystème du football professionnel dans une dynamique collective. C’est en agissant ensemble, clubs, joueurs, partenaires et supporters, que nous pourrons donner toute sa force à cet engagement. »

