Le Racing Club de Strasbourg Alsace a célébré vendredi 12 septembre l’inauguration de la nouvelle tribune Sud du stade de la Meinau, en présence de figures majeures telles que Marc Keller, président du club, Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Franck Leroy, président de la Région Grand Est, Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, et Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette cérémonie marque un jalon important dans le projet ambitieux de rénovation et d’extension du stade de la Meinau, initié en 2016 par le club et quatre institutions publiques, avec un investissement total de 160 millions d’euros.

Emblème de la ferveur footballistique alsacienne, la nouvelle tribune Sud, d’une capacité de 11 000 places, permettra au stade d’accueillir jusqu’à 31 000 spectateurs dès novembre 2025. Cette augmentation de capacité arrive à point nommé pour des rencontres d’envergure, comme le match face à Crystal Palace lors de la phase de poules de l’UEFA Conference League.

Pour information, le projet de modernisation du stade se prolongera jusqu’à l’été 2026.

‘ ‘ ́ ️ @strasbourg @regiongrandest @toutelalsace Retour sur l’inauguration de la nouvelle tribune Sud de la Meinau qui a eu lieu ce vendredi — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 13, 2025

La déclaration

« Voir cette tribune sortir de terre est une immense fierté. La nouvelle tribune Sud est une la pièce centrale d’un projet de 10 ans qui se concrétisera pleinement en 2026. C’est une promesse tenue, pas à pas, grâce à la confiance entre tous les partenaires, un engagement de tous les instants et à une persévérance sans faille. » (Marc Keller, Président du Racing Club de Strasbourg Alsace)

