Ligue 1+ franchit le cap du million d’abonnés dès son premier mois

Après un démarrage à plus de 600 000 abonnés dès la première journée<, Ligue 1+ continue sur sa lancée. LFP Media annonce que la plateforme officielle des clubs de Ligue 1 McDonald’s a dépassé le million d’abonnés seulement un mois après son lancement.

Au 14 septembre, le service comptait 1,026 million d’abonnés, atteignant ainsi l’objectif initialement fixé pour toute la saison 2025/2026.

Ce succès repose sur trois piliers : l’attachement des supporters au championnat et à leurs clubs, une offre éditoriale immersive avec des formats comme Kick-off, 90+1 ou encore le film Identité retraçant OL-OM, et une distribution massive grâce à un large réseau de partenaires tels que Samsung, LG, Google, Apple, FireTV, DAZN, Prime Video, RMC Sport, Molotov ainsi que les opérateurs télécoms (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom).

LFP Media avait annoncé dès le lancement sa stratégie pour séduire un million d’abonnés dès la première année, un objectif désormais atteint et même dépassé bien plus rapidement que prévu.

À noter que 72 % des abonnés se sont engagés pour la saison complète. LFP Media entend désormais poursuivre son développement avec de nouvelles innovations, des offres couplées et une distribution élargie pour renforcer la place de Ligue 1+ dans l’écosystème du football français.