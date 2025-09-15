Steve Mandanda rejoint le groupe Canal+ comme consultant pour les soirées Ligue des champions. Une nouvelle carrière pour l’ex-gardien des Bleus, qui renforcera l’expertise du dispositif éditorial de la chaîne.

À peine les gants raccrochés, Steve Mandanda enfile déjà une nouvelle casquette. L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille et de l’Équipe de France devient consultant pour Canal+ à l’occasion des soirées Ligue des champions. Une reconversion express pour le champion du monde 2018, qui intègre l’un des dispositifs éditoriaux les plus solides du paysage audiovisuel sportif.

À 40 ans, Mandanda apportera son regard d’expert, affûté par près de deux décennies au plus haut niveau. Sa lecture du jeu, son expérience des grands rendez-vous européens et sa connaissance du poste de gardien – souvent peu représenté dans les analyses télévisuelles – en font une valeur ajoutée indéniable pour la chaîne cryptée. Il interviendra notamment sur les matchs de l’OM, même s’il ne sera pas à l’antenne ce mardi pour le déplacement des Phocéens sur la pelouse du Real Madrid de Kylian Mbappé.

Champion du Monde

Champion de France

Joueur le plus capé de l’histoire de l’Olympique de Marseille ⚪️

5x Meilleur gardien de l’année de Ligue 1 Et dorénavant… l’un des nôtres !

Une galaxie de consultants prestigieux

Canal+ continue ainsi de renforcer son positionnement premium sur la Ligue des champions, dans un contexte où la bataille des droits et de l’attention des fans fait rage. Avec une galaxie de consultants prestigieux – Laure Boulleau, Samir Nasri, David Ginola, Sidney Govou ou encore Olivier Dacourt – la chaîne entend offrir plus qu’un simple commentaire : une immersion, une expertise, et un lien émotionnel fort avec les téléspectateurs.

Côté dispositif, Canal+ diffusera l’intégralité des rencontres des clubs français engagés – Paris SG, OM et Monaco – avec, aux commentaires, les voix bien connues de Paul Tchoukriel ou François Marchal. Un contenu premium pour séduire à la fois les fans de football et les annonceurs à la recherche de contextes de diffusion engageants et fédérateurs.

Mandanda, lui, entame une nouvelle mi-temps de carrière, au service du storytelling sportif et de l’analyse de haut niveau. Un choix qui illustre aussi la stratégie de Canal+ : associer image de marque forte et figures légitimes du sport pour continuer à régner sur le terrain du football européen.

