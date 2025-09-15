Vodafone fait un retour remarqué dans le football européen en signant un nouvel accord d’envergure avec l’UEFA, soutenant à la fois la Ligue des champions masculine et le football féminin européen.

Vodafone renouvelle son partenariat avec l’UEFA pour la Ligue des champions masculine pour deux saisons, marquant son retour après avoir été partenaire officiel et réseau mobile officiel de 2006 à 2009, période durant laquelle la marque proposait aux supporters des services comme des notifications de buts et des extraits vidéo. Ce nouvel accord met l’accent sur l’engagement et l’interaction avec les fans, plutôt que sur l’acquisition de nouveaux clients.

Par ailleurs, Vodafone s’engage pour la première fois dans le football féminin européen jusqu’en 2030, en parrainant des compétitions majeures telles que la Ligue des champions féminine, l’EURO féminin 2029, l’EURO de futsal féminin 2027, la Ligue des Nations féminine, les qualifications européennes féminines, ainsi que les Championnats féminins des moins de 19 ans et des moins de 17 ans.

Une eSIM pour les supporters en déplacement

Pour accompagner le début de la phase de groupes de la Ligue des champions, Vodafone lance la eSIM Champions Travel, une offre inédite destinée aux supporters voyageant à l’étranger. Dans les faits, cette eSIM propose un accès mondial aux données dans 206 pays, incluant les 55 associations membres de l’UEFA. Elle offre des données illimitées, des options de recharge flexibles, la possibilité de créer des zones Wi-Fi, ainsi qu’un service client dédié.

Enfin, les utilisateurs pourront également bénéficier de billets de match gratuits et participer à des activités interactives avec d’autres supporters, renforçant ainsi l’expérience des fans.