Un nouveau duo présentera la cérémonie du Ballon d’Or 2025

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 – qui se déroulera lundi 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris – s’offre un duo inédit à la présentation : la légende néerlandaise Ruud Gullit et la journaliste britannique Kate Scott.

Exit donc Didier Drogba et Sandy Heribert, qui formaient un tandem emblématique depuis 2019. Gullit, lauréat du Ballon d’Or 1987, apportera sa solide expertise footballistique et son aisance, tandis que Kate Scott revient après avoir animé l’événement en 2015 à Zurich.

Cette édition 2025 met l’accent sur la parité, avec l’introduction de nouveaux trophées féminins, comme le Trophée Yachine (meilleure gardienne) et le Trophée Kopa (meilleure jeune joueuse). Côté favoris, Ousmane Dembélé, star du PSG, est en pole position pour le Ballon d’Or masculin, fort du triomphe parisien en Ligue des champions. Chez les femmes, les projecteurs se tournent vers des talents comme Aitana Bonmatí, tenante du titre, ou d’autres étoiles montantes.

Bon à savoir

Nommée aux Emmy Awards 2025, Kate Scott est une journaliste britannique de renommée internationale. Figure incontournable du paysage télévisuel sportif, elle est surtout connue pour présenter les soirées de l’UEFA Champions League sur CBS Sports. Elle a vécu et travaillé pour la télévision au Royaume-Uni, en Allemagne et désormais aux États-Unis, animant les plus grands événements de football et de boxe. Polyglotte, Kate Scott a présenté plusieurs cérémonies de récompenses sportives les plus prestigieuses au monde, dont les cérémonies du Ballon d’Or en 2014 et 2015.

Ruud Gullit a été élu deux fois Joueur mondial de l’année et a remporté le Ballon d’Or en 1987. Connu pour ses passages au PSV Eindhoven, à l’AC Milan et à Chelsea, il a également mené l’équipe nationale des Pays-Bas à la victoire lors de l’Euro 1988. Parlant cinq langues, Ruud Gullit a animé la cérémonie du Ballon d’Or en direct à trois reprises, ainsi que de nombreux autres événements prestigieux à travers le monde. Il est l’ambassadeur de plusieurs marques internationales, associations caritatives et événements de golf. Il est actuellement consultant pour le média Beln Sports et évolue également auprès d’autres programmes télévisés.

