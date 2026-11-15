Après trois saisons de collaboration, Motorola et l’EuroLeague prolongent leur partenariat. Le constructeur mise sur ses activations numériques et ses initiatives sociales pour toucher les fans de basket.

457 millions d’impressions générées par une seule activation. C’est l’un des chiffres mis en avant par Motorola et l’EuroLeague, qui viennent d’officialiser le renouvellement de leur partenariat pour une quatrième saison consécutive.

À l’origine de cette performance, le « Motorola Magic Moment », une opération invitant les supporters à élire les actions les plus spectaculaires de la saison. Dunks, passes décisives et autres exploits sont soumis aux votes des fans, avec l’objectif de prolonger leur engagement au-delà des rencontres.

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Mais la collaboration ne se limite pas aux parquets. Avec « Bouncing for Good », développé dans le cadre du programme One Team de l’EuroLeague, Motorola mène également des actions éducatives et solidaires.

Plus de 1.000 enfants défavorisés accompagnés

Depuis 2024, plus de 1.000 enfants issus de communautés vulnérables ont bénéficié de cette initiative dans 12 établissements scolaires européens. Plus de 30 ambassadeurs de clubs, dont Sasha Vezenkov et Juancho Hernangómez, ont participé aux différentes opérations.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Motorola pour une quatrième saison consécutive », souligne Gawain Davies, directeur commercial d’Euroleague Basketball.

Les deux partenaires reconduiront leurs programmes phares cette saison, avec de nouvelles activations mêlant technologie, basketball et engagement social.

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