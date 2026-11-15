L’EuroLeague et Panini renouvellent leur partenariat pour plusieurs saisons. Au programme : nouveaux albums, cartes de collection premium et activations pour rapprocher les fans du basket européen.

L’EuroLeague et Panini poursuivent leur collaboration. Trois ans après leur premier accord, les deux acteurs annoncent le renouvellement de leur partenariat pour plusieurs saisons supplémentaires, après avoir vendu des millions de produits de collection.

L'emblématique album de stickers Panini fera son retour en décembre, avant le lancement de nouvelles collections de cartes en édition limitée jusqu’en mai. Au programme : cartes dédicacées, pièces de memorabilia et produits premium.

Le dispositif intégrera également Panini Instant, permettant aux fans de collectionner les moments forts de la saison.

Au-delà des produits, Panini participera au lancement d' »EuroLeague City Takeover », une série itinérante mêlant basket, culture et découverte des villes européennes.

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Des échanges de stickers, des animations sur les parquets et des podcasts en direct viendront compléter le dispositif.

Avec ce renouvellement, l’EuroLeague entend notamment renforcer ses liens avec les générations Z et Alpha, en misant sur les objets de collection et l’expérience des supporters.

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