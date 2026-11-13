Babolat devient cordeur officiel des ATP Finals 2026 à Turin

Babolat annonce un partenariat avec la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP) à l’occasion des Nitto ATP Finals 2026, organisées du 15 au 22 novembre à Turin. La marque française devient partenaire officiel du service raquettes et cordage pour cette compétition réunissant les meilleurs joueurs de la saison.

Dans le cadre de cet accord, quatre cordeurs Babolat seront mobilisés pendant toute la durée du tournoi pour assurer la préparation des raquettes de l’ensemble des joueurs engagés.

Inventeur du premier cordage en boyau naturel en 1875, Babolat met ainsi son savoir-faire technique au service de l’un des principaux rendez-vous du calendrier ATP.

Babolat renforce ses liens avec le tennis italien

Ce partenariat intervient dans un contexte de développement du tennis italien et des relations entre Babolat et la Fédération italienne de tennis et de padel.

« Nous sommes fiers de devenir le cordeur officiel de la Fédération italienne de tennis et de padel pour les Nitto ATP Finals. Prendre part à l’un des événements les plus importants de la saison, à Turin, est une belle reconnaissance de l’expertise de Babolat et de notre engagement de longue date envers le tennis italien », déclare Roberto Guerini, Country Manager Italie de Babolat.

Pour rappel, Nitto a prolongé son contrat de sponsor-titre des ATP Finals jusqu’en 2030.

La marque française souligne également l’importance de son réseau local de cordeurs et de revendeurs dans le cadre de cette collaboration.