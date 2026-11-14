Ciryl Gane affronte Josh Hokit dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2026 à l’occasion de l’UFC 334, organisé au Madison Square Garden de New York. Le Français défendra pour la première fois sa ceinture de champion incontesté des poids lourds. Sur quelle chaîne TV suivre Gane – Hokit et comment regarder l’UFC 334 en streaming ? Voici toutes les informations pour suivre cet événement diffusé en exclusivité sur RMC Sport en France.

Le MMA français s’apprête à vivre l’un de ses plus grands rendez-vous de l’année. Dans la mythique salle du Madison Square Garden, Ciryl Gane remettra son titre mondial UFC en jeu face à l’Américain Josh Hokit, invaincu depuis ses débuts dans l’organisation.

Après avoir décroché le titre intérimaire grâce à sa victoire par TKO contre Alex Pereira, puis récupéré la ceinture incontestée à la suite du retrait de Tom Aspinall, « Bon Gamin » doit désormais confirmer son statut de champion des poids lourds.

Un combat particulièrement attendu par les amateurs de MMA français, qui pourront suivre l’UFC 334 en direct et en exclusivité sur RMC Sport.

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Sur quelle chaîne TV regarder Ciryl Gane – Josh Hokit à l’UFC 334 ?

Le combat Ciryl Gane – Josh Hokit sera diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2026.

En raison du décalage horaire avec New York, les téléspectateurs français devront veiller tard pour suivre l’événement.

La diffusion débutera dès 0h30 sur RMC Sport, avant le lancement de la carte principale à 3h du matin, heure française.

Le combat entre Ciryl Gane et Josh Hokit, qui clôturera la soirée, est attendu aux alentours de 5h à 6h du matin, selon la durée des affrontements précédents.

Ciryl Gane – Josh Hokit : programme TV UFC 334

Combat : Ciryl Gane – Josh Hokit

Ciryl Gane – Josh Hokit Événement : UFC 334

UFC 334 Catégorie : Poids lourds – Championnat du monde UFC

Poids lourds – Championnat du monde UFC Date : nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2026

nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2026 Début du direct : 0h30

0h30 Carte principale : 3h du matin

3h du matin Combat Gane – Hokit : vers 5h-6h (horaire estimé)

vers 5h-6h (horaire estimé) Lieu : Madison Square Garden, New York (États-Unis)

Madison Square Garden, New York (États-Unis) Chaîne TV : RMC Sport 1

Streaming : RMC Sport

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Comment regarder Ciryl Gane – Josh Hokit en streaming ?

Pour suivre l’UFC 334 en direct sur Internet, les amateurs de MMA pourront se connecter à RMC Sport, diffuseur officiel de l’UFC en France.

La plateforme permet de regarder les combats en streaming depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une télévision connectée compatible.

Les abonnés pourront également retrouver les combats en replay après leur diffusion, une solution pratique pour ceux qui ne souhaitent pas rester éveillés toute la nuit.

Un abonnement RMC Sport est nécessaire pour accéder à l’événement.

Combien coûte un abonnement RMC Sport pour regarder l’UFC 334 ?

Pour accompagner les grandes soirées de MMA, RMC Sport propose plusieurs formules d’abonnement permettant de suivre les événements UFC en direct.

15 €/mois : abonnement RMC Sport 100 % digital avec engagement de 12 mois, auquel s’ajoute 1 € de frais d’inscription.

: abonnement RMC Sport 100 % digital avec engagement de 12 mois, auquel s’ajoute 1 € de frais d’inscription. 25 €/mois : abonnement RMC Sport sans engagement, permettant de profiter des combats sans souscrire pour une année complète.

: abonnement RMC Sport sans engagement, permettant de profiter des combats sans souscrire pour une année complète. 149 € : Pass annuel RMC Sport, donnant accès au bouquet pendant 12 mois.

Avec ces abonnements, les téléspectateurs peuvent également suivre de nombreux autres événements de sports de combat, notamment la boxe, le PFL et les différentes soirées UFC.

UFC 334 : Ciryl Gane face à un Josh Hokit invaincu

Pour sa première défense de titre, Ciryl Gane devra se méfier de Josh Hokit. L’Américain s’est rapidement imposé comme l’un des nouveaux visages de la catégorie des poids lourds.

Arrivé à l’UFC en 2025, Hokit a remporté ses quatre premiers combats dans l’organisation. Il reste notamment sur une victoire par TKO contre Derrick Lewis.

De son côté, Ciryl Gane tentera de confirmer son statut de champion incontesté. À New York, le Français disputera l’un des combats les plus importants de sa carrière, avec l’objectif de conserver sa ceinture et de s’installer durablement au sommet de la catégorie.

Cette soirée UFC 334 proposera également un autre combat pour une ceinture mondiale, avec Kayla Harrison face à Amanda Nunes, dans la catégorie féminine des poids coqs.

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